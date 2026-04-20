Olimpiada Națională de Limbi Romanice 2026: Suceava revine cu 9 distincții de la Focșani

Lotul județului Suceava a obținut rezultate excelente la etapa națională a Olimpiadei de Limbi Romanice (limba italiană și limba spaniolă), care s-a desfășurat în perioada 6-10 aprilie 2026 la Focșani. Din 14 elevi participanți (7 la italiană și 7 la spaniolă), sucevenii s-au întors cu 9 distincții acordate de Ministerul Educației și Cercetării și de Inspectoratul Școlar Județean Vrancea.

Rezultate la limba italiană:

Premii și mențiuni acordate de Ministerul Educației și Cercetării:

Premiul I – Romaniuc Delia Lucreția, clasa a X-a (intensiv/bilingv), Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei

Premiul al III-lea – Bureșcu Bianca Ioana, clasa a VIII-a (intensiv), Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava

Premiul al III-lea – Știrbu Parascheva, clasa a XII-a (intensiv/bilingv), Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava (prof. îndrumător Maxim Irina Natalia Daniela)

Mențiune – Semian Erica-Ioana, clasa a XI-a (intensiv/bilingv), Colegiul Național „Mihai Eminescu" Suceava (prof. îndrumător Nichifor Cornelia)

Mențiuni speciale acordate de Inspectoratul Școlar Județean Vrancea:

Mențiune specială – Pușcaș Diana Maria, clasa a VII-a (intensiv), Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava

Mențiune specială – Pleșescu Samuel Andrei, clasa a XII-a (intensiv/bilingv), Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava (prof. îndrumător Maxim Irina Natalia Daniela)

Rezultate la limba spaniolă:

Premii și mențiuni acordate de Ministerul Educației și Cercetării:

Premiul al III-lea – Negură David Rareș, clasa a IX-a (intensiv/bilingv), Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava (prof. îndrumător dr. Nuțu Silvia Corina)

Premiul al III-lea – Kirkin Popinceanu Alessandra, clasa a XII-a (intensiv/bilingv), Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu" Suceava

Mențiune – Kirkin Popinceanu Sophie Elizabeth, clasa a VII-a (intensiv), Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu" Suceava

Lotul județului Suceava a fost însoțit de prof. Irina Natalia Daniela Maxim de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava. Din Comisia Centrală a olimpiadei a făcut parte, în calitate de membru evaluator pentru limba spaniolă, prof. Ancuța Norocel de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava. Coordonarea lotului a fost asigurată de inspectorul școlar pentru limbi moderne, prof. dr. Constantin Tiron.