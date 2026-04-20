Destinația Anului 2026: Suceava, Vatra Dornei, Țara Dornelor, Cazinoul Băilor, Cetatea de Scaun a Sucevei și Muzeul Bucovinei – în lupta finală pentru titlu!

Cu doar 6 zile înainte de încheierea votului, competiția Destinația Anului® 2026 este extrem de strânsă. Peste 250.000 de voturi au fost deja exprimate, iar mai multe destinații din județul Suceava se află în plutonul fruntaș la nivel național, având șanse reale să urce pe podium.

Iată situația actuală a destinațiilor sucevene aflate în competiție:

Orașe care inspiră

Suceava – se află într-o luptă strânsă alături de Cluj-Napoca, Iași, Sighișoara și Timișoara. După ce Sibiu a câștigat titlul în 2024, Suceava are ocazia să demonstreze că capitala Bucovinei merită recunoașterea națională.

Stațiuni turistice

Vatra Dornei – una dintre favoritele categoriei, alături de Băile Felix, Borșa, Jurilovca, Râșnov și Sinaia. Stațiunea montană din Țara Dornelor atrage prin combinația unică de natură, aer curat și tradiție.

Tărâmuri fermecate

Țara Dornelor – se află în topul categoriei, alături de Bran-Moieciu-Fundata, Clisura Dunării, Ținutul Rarăului și Ținutul Transalpina. Regiunea este recunoscută pentru peisajele montane spectaculoase, tradițiile autentice și ospitalitatea dorneană.

Sanctuare ale istoriei

Cetatea de Scaun a Sucevei – una dintre cele mai importante fortărețe medievale din România, aflată în competiție cu Castelul Peleș, Cetatea Alba Iulia și Cetatea Sighișoarei.

Tărâmul cunoașterii

Muzeul Bucovinei – se află în plutonul fruntaș al categoriei dedicate muzeelor și experiențelor educaționale, alături de Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Muzeul Brukenthal din Sibiu și Muzeul Antipa din București.

Landmarks

Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor” din Vatra Dornei – recunoscut ca unul dintre cele mai frumoase repere arhitecturale ale stațiunii, concurează cu Ansamblul Brâncuși, Bastionul Maria Terezia și Cazinoul din Constanța.

Competiția Destinația Anului® 2026 combină votul publicului, evaluarea unui juriu național de specialiști, cercetarea sociologică privind notorietatea destinațiilor și analiza criteriilor de dezvoltare turistică și sustenabilitate. Rezultatul final va fi anunțat în cadrul Galei Destinația Anului, care va avea loc pe 14 mai 2026 la Cazinoul din Constanța.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat: „Pe lângă destinații atractive, turismul are și un rol strategic pentru economia României. Destinația Anului este proiectul care ne arată că acolo unde există implicare locală și viziune, rezultatele apar. Este o competiție cu tradiție, care ajută România să-și valorifice mai bine potențialul turistic.”

Votul este deschis până pe 25 aprilie 2026!

Dacă vrei ca Suceava, Vatra Dornei, Țara Dornelor, Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Bucovinei sau Cazinoul Băilor din Vatra Dornei să urce pe podium, acum este momentul să votezi!

Votează aici: www.destinatiaanului.ro/competitia/voteaza

Fiecare vot contează! Susține destinațiile din Bucovina și ajută-le să devină Destinația Anului 2026!