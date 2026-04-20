Primarul de Rădăuți, Bogdan Loghin, primul susținător al lui Ilie Bolojan la mitingul din Piața Victoriei

Primul susținător al premierului Ilie Bolojan a sosit deja în Piața Victoriei, fiind primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin.

Gestul său simbolic anticipează mitingul de susținere anunțat pentru luni, 20 aprilie, ora 18:00, în contextul crizei politice majore declanșate de intenția PSD de a retrage sprijinul politic pentru actualul Guvern.

Pe fondul tensiunilor tot mai acute din coaliție, PSD urmează să decidă luni, 20 aprilie, retragerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan. Surse din partid indică faptul că social-democrații intenționează să-i acorde un ultimatum de 24-72 de ore pentru demisie, iar în caz de refuz, miniștrii PSD vor părăsi Executivul. Premierul Bolojan a declarat public că nu va demisiona, indiferent de decizia PSD.

În acest context tensionat, susținătorii premierului au început mobilizarea. Un miting de susținere pentru Ilie Bolojan este programat luni seară în Piața Victoriei, la ora 18:00. Primul care a răspuns apelului a fost primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, care a ajuns deja în fața Guvernului, demonstrând sprijinul pentru actualul mod de guvernare.

Manifestația de luni se anunță a fi un test important pentru gradul de mobilizare a celor care susțin direcția promovată de Ilie Bolojan. Pe rețelele de socializare au apărut deja grupuri și mesaje de încurajare, iar organizatorii speră la o prezență numeroasă care să arate că premierul se bucură de susținere populară dincolo de calculele politice de la nivel central.

Ilie Bolojan a transmis recent că nu este vorba doar despre persoana sa, ci despre un anumit mod de guvernare bazat pe responsabilitate, reforme și transparență.