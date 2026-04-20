Analiză AEI: 6 crize majore care se anunță dacă Strâmtoarea Hormuz rămâne blocată: nu petrolul, ci petrochimia va declanșa unda de șoc

Dacă Strâmtoarea Hormuz va rămâne blocată o perioadă mai lungă, impactul asupra economiei globale va fi mult mai grav și mai profund decât simpla creștere a prețului la benzină. Potrivit expertului în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), adevăratul epicentru al crizei nu va fi la pompă, ci în fabrici – în lanțurile de producție care depind de materiile prime petrochimice ce tranzitează strâmtoarea.

sursa foto: X.com

„Economia modernă nu funcționează pe produse finale, ci pe fluxuri continue de materiale intermediare. Când nodul Hormuz se blochează, nu se întrerupe doar o rută comercială, ci un sistem circulator industrial”, atrage atenția Dumitru Chisăliță.

Cele 6 crize majore care bat la ușă:

Criza energiei – cea mai vizibilă, dar nu cea mai periculoasă. Prețurile la petrol și gaze vor exploda, crescând costurile de producție în toate sectoarele. Criza industrială – lipsa materiilor prime petrochimice va opri sau încetini liniile de producție. Primele afectate vor fi industriile cu stocuri reduse. Criza ambalajelor – polietilena, materialul de bază pentru folii, pungi, recipiente și ambalaje logistice, poate genera o situație paradoxală: produsele există, dar nu pot fi ambalate, depozitate sau distribuite. Criza alimentară indirectă – prin creșterea costurilor de transport, ambalaje și îngrășăminte (derivate din sulf), accesul la alimente se va deteriora chiar dacă producția agricolă nu scade dramatic. Criza din construcții și infrastructură – bitumul, PVC-ul și aluminiul vor crea blocaje majore în reparații rutiere, proiecte de construcții și hidroizolații. Criza lanțurilor de aprovizionare complexe – metanolul, sulful, acizii industriali și metalele vor afecta industriile auto, mobilei, textilelor, medicalului și chiar tranziția energetică.

Materialele cu vulnerabilitate ridicată (20-35% din cererea globală afectată):

Metanol – folosit la rășini, adezivi, vopsele, PAL/MDF și mobilă

– folosit la rășini, adezivi, vopsele, PAL/MDF și mobilă Polietilenă – ambalaje alimentare, flacoane, shrink-wrap, componente auto

– ambalaje alimentare, flacoane, shrink-wrap, componente auto Bitum – asfalt, drumuri, acoperișuri, hidroizolații

– asfalt, drumuri, acoperișuri, hidroizolații Sulf – îngrășăminte, baterii, tratarea apei, procese metalurgice

„Criza nu începe cu rafturi goale. Începe cu fabrici care nu mai pot produce normal. Continuă cu ambalaje care lipsesc. Și abia apoi ajunge la consumator”, subliniază Dumitru Chisăliță.

Pentru România, impactul va veni în principal prin Europa. Fiind integrați în lanțuri industriale europene, vom resimți întârzieri și scumpiri în industria auto, producția de mobilă, ambalaje, construcții și agricultură. Nu vom vedea imediat rafturi goale, ci prețuri mai mari, livrări întârziate și, eventual, raționalizări selective în sectoarele cele mai vulnerabile.

Expertul atrage atenția că economia globală funcționează pe fluxuri precise „just-in-time”. Orice întrerupere prelungită a acestor fluxuri transformă o problemă de cost într-una de continuitate a producției.

„Blocarea Strâmtorii Hormuz nu este doar un risc energetic. Este un test de reziliență pentru întregul sistem industrial global. Cele mai periculoase produse nu sunt cele vizibile, ci cele fundamentale: metanolul, polietilena, sulful și bitumul”, concluzionează Dumitru Chisăliță.

Situația rămâne extrem de sensibilă, iar orice escaladare a tensiunilor din zona Golfului Persic ar putea declanșa rapid efecte în lanț asupra economiilor dependente de importuri petrochimice. România, ca parte a pieței unice europene, nu va fi ferită de aceste consecințe.

Analiza completă realizată de președintele Asociației Energia Inteligentă subliniază necesitatea unei strategii naționale de reziliență industrială și diversificare a surselor de aprovizionare pentru materiile prime critice.