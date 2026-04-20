UPU Suceava intră în renovare și modernizare timp de 30 de zile. Spitalul face apel la responsabilitate: mergeți la Urgențe doar pentru cazuri grave



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava anunță că, începând din această perioadă, Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) va intra într-un amplu proces de renovare și modernizare, care va dura aproximativ 30 de zile.

Lucrările sunt esențiale pentru creșterea calității actului medical, optimizarea fluxurilor de pacienți, creșterea siguranței și alinierea la standardele moderne de funcționare a unei unități de urgență. Pe durata renovării, activitatea UPU va continua fără întrerupere, însă în primele 10 zile nivelul de zgomot va fi ridicat din cauza lucrărilor de construcție.

„Ne cerem scuze anticipat pacienților, aparținătorilor și personalului medical pentru acest inconvenient temporar”, se arată în comunicatul semnat de managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava, Larisa Blanari.

Pentru a evita aglomerarea inutilă a UPU și pentru a asigura intervenția rapidă în cazurile reale de urgență majoră, conducerea spitalului face un apel ferm către suceveni:

Adresați-vă Unității de Primiri Urgențe doar pentru situații excepționale, cum ar fi:

accidente grave

dureri intense

dificultăți respiratorii severe

pierderi de conștiență

alte stări care pun viața în pericol

Pentru cazurile care nu reprezintă urgențe majore, Spitalul recomandă cu insistență următoarele alternative:

Medicul de familie

Centrele de permanență din județ

Cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriu

„Această abordare contribuie direct la menținerea unui flux eficient în UPU și la asigurarea intervenției rapide pentru cazurile grave, unde fiecare minut contează”, precizează reprezentanții spitalului.

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava mulțumește anticipat pentru înțelegerea și responsabilitatea cetățenilor și își cere scuze pentru eventualele inconveniente create pe durata lucrărilor. Eforturile sunt concentrate pe finalizarea cât mai rapidă a renovării, astfel încât UPU să ofere servicii medicale la standarde moderne și condiții îmbunătățite atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical.