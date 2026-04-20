Învățăturile Bulgariei către vecina sa de la nord, de dr. Adrian Botezatu-politolog

Duminica trecută, pe 19 aprilie , au avut loc în Bulgaria a 8-a rudă de alegeri anticipate în ultimii 5 ani. Acest fapt în sine, este o mare lecție de democrație dată României, deoarece alegerile anticipate sunt cea mai democratică formă de a tranșa o criză politică, iar în România în ciuda deselor crize politice, în 35 de ani nu au fost organizate niciodată alegeri anticipate din cauza legislației prohibitive.

1-0 pentru Bulgaria.

Din cauza majorităților parlamentare fragile , criza politică din Bulgaria s-a prelungit până când în joc a apărut Președintele Bulgariei Rumen Radev: acesta a demisionat din postul de președinte și a candidat în alegerile parlamentare anticipate cu un partid nou Bulgaria Progresistă cu care a ieșit pe primul loc cu aproximativ 40%.

Dacă vom compara pe fostul președinte bulgar Rumen Radev, fost general de aviație, care s-a implicat responsabil în viața politică bulgară fiind un factor de echilibru, cu orice președinte al României, ajungem la următoarea concluzie: Bulgaria-România=2-0.

Programul lui Radev a fost: o relație demnă în negocierile cu UE, în care să primeze interesul național; relații de cooperare corecte cu Rusia; limitarea propagandei LGBT. (nu dau nici o notă , să nu se isterizeze votanții USR de la noi; doar luăm act de voința electoratului bulgar).

La final , pentru că se apropie sezonul turistic estival: la capitolul turism Bulgaria-România= 3-0.

În 2021, cunoscutul cântăreț bulgar Slavi Trifonov, a candidat în alegerile parlamentare anticipate pe care le-a și câștigat cu Partidul A existat un astfel de popor. Datorită faptului că Slavi Trifonov a inventat maneaua-rock: Bulgaria-România=4-0.

P.S. Concluzii pentru PSD:

-Rumen Radev este la origine social democrat și a arătat PSD-ului din România cum se câștigă alegerile

-în Parlamentul Ungariei , în ultimele alegeri , nu a intrat nici un partid de stânga

– socialiștii francezi, după ce jumătate de secol au fost o forță politică în Franța , sunt în prezent un grupuscul intrat în Parlament sub aripa alianței politice a radicalului de stânga Jean-Luc Melechon