Olimpiada Națională de Limba Franceză 2026: Trei premii speciale pentru elevii suceveni la Piatra Neamț

Lotul județului Suceava a obținut trei premii speciale la etapa națională a Olimpiadei de Limba Franceză, care s-a desfășurat în perioada 6-10 aprilie 2026 la Piatra Neamț. Performanța vine să confirme încă o dată calitatea învățământului de limbi moderne din județ.

Din cei 11 elevi care au reprezentat Suceava (2 de la gimnaziu și 9 de la liceu), trei au fost distinși cu premii speciale acordate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț:

Premiu special – Ciolacu Ioan, clasa a VII-a intensiv, Școala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus (prof. îndrumător Ciolacu Mihaela Gabriela)

Premiu special – Seculteț Yannis Adrian, clasa a IX-a intensiv/bilingv, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret" Suceava (prof. îndrumător dr. Mihoc Mihaela Aura)

Premiu special – Ilisei Ana Maria, clasa a XI-a, Colegiul „Alexandru cel Bun" Gura Humorului (prof. îndrumător Solonaru Elena Sextilia)

Lotul județului Suceava a fost însoțit de prof. Daniela Cornelia Sandu de la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava. Din Comisia Centrală a olimpiadei a făcut parte, în calitate de membru evaluator, prof. dr. Constantin Tiron, inspector școlar pentru limbi moderne – limba franceză la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului. Același profesor a coordonat întregul lot sucevean.

Chiar dacă nu toți participanții au urcat pe podium, calificarea la etapa națională reprezintă în sine o performanță remarcabilă, iar experiența trăită, emoțiile competiției și lecțiile învățate sunt câștiguri neprețuite pentru fiecare elev, a transmis conducerea ISJ Suceava.