Trei suspecți depistați de polițiștii din Rădăuți în cazuri de furt de motorină: Au sustras peste 2.000 de litri de combustibil în doar o lună

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți au desfășurat o anchetă complexă și au reținut doi bărbați bănuiți de comiterea a șapte furturi calificate de motorină în doar câteva săptămâni, iar în dosar este implicat și un al treilea suspect.

În urma unor sesizări primite între 30 martie și 10 aprilie 2026 privind furturi de combustibil din rezervoarele unor autoutilitare și tractoare, polițiștii au desfășurat activități informativ-operative intense. La data de 18 aprilie, un echipaj din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Gălănești a oprit în trafic, pe raza comunei Straja, un autoturism marca Skoda Octavia condus de un bărbat din localitate.

În interiorul mașinii au fost descoperite mijloace de probă incriminatoare: un furtun cu urme de motorină și o autofiletantă cu cap găuritor, de asemenea cu urme de combustibil.

Cercetările efectuate de o echipă operativă formată din lucrători ai Biroului de Investigații Criminale Rădăuți și ai SP4 Gălănești au stabilit că trei bărbați din zonă ar fi implicat în multiple furturi de motorină:

În perioada 18-30 martie: au sustras aproximativ 200 litri de motorină dintr-o autoutilitară din comuna Gălănești (prejudiciu circa 2.000 lei).

În seara de 1 aprilie: au furat circa 700 litri din rezervoarele unor autoutilitare aparținând unei societăți din Vicovu de Jos (prejudiciu circa 7.000 lei).

Pe 9 aprilie: au sustras aproximativ 150 litri din aceeași societate (prejudiciu circa 1.500 lei).

Între 8 și 10 aprilie: au furat circa 500 litri din patru autoutilitare din Rădăuți (prejudiciu circa 5.000 lei).

În noaptea de 14/15 aprilie: au sustras aproximativ 200 litri din trei autocamioane din Rădăuți (prejudiciu circa 2.000 lei).

Pe 16 aprilie: au furat circa 300 litri din trei tractoare și o combină agricolă din comuna Frătăuții Noi (prejudiciu circa 5.000 lei).

Pe 17 aprilie: au sustras aproximativ 80 litri din Vicovu de Jos (prejudiciu circa 600 lei).

Prejudiciul total estimat depășește 23.000 de lei.

În urma probatoriului administrat:

M. M. (din comuna Straja) a fost reținut pentru 24 de ore (18-19 aprilie) pentru complicitate la furt calificat în formă continuată.

B. A.-V. a fost reținut pentru 24 de ore (19-20 aprilie) pentru furt calificat în formă continuată (7 acte materiale).

Cei doi suspecți au fost escortați și depuși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava.

Cercetările continuă urmând ca în cursul zilei de astăzi, 20 aprilie, cei doi reținuți să fie prezentați procurorului de caz pentru punerea în mișcare a acțiunii penale și dispunerea de măsuri preventive.