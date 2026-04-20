Bărbat din Grănicești, înșelat cu peste 2.775 lei pe un site de vânzări online. A plătit o hotă Bosch și nu a mai primit nici banii, nici produsul

Un bărbat din comuna Grănicești a devenit victimă unei înșelăciuni online după ce a comandat și plătit o hotă de bucătărie de pe un site de comerț electronic, fără să primească vreodată produsul sau banii înapoi.

Potrivit sesizării depuse la poliție, la data de 1 februarie 2026, bărbatul a plasat o comandă pe site-ul www.ideall.ro (firmă All Online Tech SRL) pentru o hotă marca Bosch, model DBB97AM60, și a achitat online suma de 2.775,42 lei folosind un card Revolut.

Pe 11 februarie 2026, neprimind nicio confirmare de expediere sau mesaj din partea vânzătorului, persoana vătămată a anulat comanda. A fost anunțat prin e-mail că suma îi va fi returnată în cont în termen de 1-5 zile lucrătoare, în funcție de bancă. De atunci și până în prezent, nu a mai primit nici banii înapoi, niciun alt mesaj, iar orice încercare de contact cu firma a rămas fără răspuns.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 13 Poliție Rurală Bălcăuți – Postul de Poliție Grănicești au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Cercetările continuă pentru identificarea persoanelor responsabile și recuperarea prejudiciului.

Acest caz se alătură unui număr tot mai mare de sesizări privind înșelătoriile online pe platforme de comerț electronic, unde victimele plătesc produse pe care nu le mai primesc, iar vânzătorii devin imposibil de contactat.

Recomandări ale poliției pentru evitarea unor astfel de fraude:

Verificați cu atenție reputația site-ului și a firmei înainte de a efectua plata (verificați recenzii, date de contact reale, existența firmei în Registrul Comerțului);

Evitați plățile directe pe conturi bancare sau Revolut pentru cumpărături online – preferați metodele de plată cu protecție (card prin procesator securizat, ramburs la livrare);

Nu efectuați comenzi pe site-uri care nu oferă date clare de identificare a societății (CUI, sediu, telefon fix, politică de retur transparentă);

Păstrați toate dovezile: capturi de ecran, e-mailuri, confirmări de plată.

Poliția recomandă cetățenilor să sesizeze imediat orice tentativă de înșelăciune online, pentru a limita prejudiciile și a facilita identificarea autorilor.