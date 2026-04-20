Un șofer beat din Suceava a ajuns pe contrasens după ce a sărit cu mașina peste scuarul despărțitor pe strada Centurii din Șcheia



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat de 62 de ani din municipiul Suceava a fost depistat de polițiștii rutieri cu mașina pe contrasens, după ce a pierdut controlul volanului și a sărit peste un scuar despărțitor pe strada Centurii din localitatea Șcheia.

Evenimentul a avut loc duminică seară, în jurul orei 19:30 când patrula Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene a observat un autoturism marca Volkswagen Golf 4 aflat pe sens opus. La fața locului, conducătorul auto se afla lângă mașină.

La solicitarea polițiștilor, bărbatul a prezentat documentele personale și ale vehiculului. Din verificări a rezultat că la volan se afla un bărbat în vârstă de 62 de ani, domiciliat în municipiul Suceava.

Din primele declarații și din verificările efectuate la fața locului, s-a stabilit că, în jurul orei 19:30, șoferul a pierdut controlul direcției de mers la intersecția străzii Centurii cu strada Poligonului, a sărit peste scuarul despărțitor și a rămas pe sensul opus de circulație. Din fericire, nu au existat alte victime, bărbatul fiind singur în autoturism.

Testarea cu aparatul etilometru a indicat o concentrație de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, faptă prevăzută și pedepsită de art. 336 alin. (1) din Codul Penal.