Bărbat reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins la volan în Câmpulung Moldovenesc deși avea dreptul de a conduce suspendat



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc au depistat și reținut, duminică, un bărbat care conducea un autoturism deși avea dreptul de a conduce suspendat și un istoric penal consistent la regimul rutier.

Evenimentul a avut loc duminică, în jurul orei 14:20, pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc. Echipajul de poliție a oprit pentru control un autoturism marca Audi. La volan se afla un bărbat de 62 de ani din Câmpulung Moldovenesc.

Verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române au arătat că șoferul figura cu permisul de conducere reținut și cu dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat.

Ca pasager pe locul din dreapta față se afla fiul proprietarului mașinii care a declarat că nu știa că bărbatul aflat la volan nu are dreptul de a conduce. Acesta a înmânat polițiștilor documentele autoturismului, care erau în regulă.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Având în vedere că bărbatul este recidivist (în decembrie 2025 a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru aceeași faptă și este inculpat în alte două dosare penale pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului), polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

Suspectul a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc pentru punerea în mișcare a acțiunii penale și dispunerea de măsuri preventive.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.