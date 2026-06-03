Un sucevean din Burdujeni solicită Primăriei Suceava amenajarea unor locuri de parcare dedicate motocicletelor

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Un locuitor din cartierul Burdujeni a transmis Primăriei Municipiului Suceava o solicitare privind amenajarea unor locuri de parcare dedicate motocicletelor, în contextul reorganizării recente a spațiilor de staționare din zonă.

În adresa transmisă Primăriei și Serviciului de Administrare a Domeniului Public, cetățeanul atrage atenția că, după redesenarea locurilor de parcare, motocicliștii din cartier întâmpină dificultăți majore în a-și lăsa vehiculele în condiții normale și sigure. Deși o motocicletă ocupă un spațiu mult mai redus decât un autoturism, în prezent nu există locuri special destinate acestora, iar folosirea unui loc standard pentru un singur vehicul pe două roți generează nemulțumiri și o utilizare ineficientă a spațiului.

„Pe strada unde locuiesc există deja cel puțin trei proprietari de motociclete, iar numărul acestora este probabil mai mare la nivelul cartierului”, se arată în solicitare.

Cetățeanul propune o soluție concretă: amenajarea unui spațiu neutilizat în prezent, situat după trotuar, care ar putea găzdui aproximativ 4–5 motociclete. Acesta subliniază că zona respectivă este folosită doar în sezonul cald și că o astfel de amenajare ar aduce mai multe beneficii: eliberarea locurilor destinate autoturismelor, o mai bună organizare și siguranță, precum și încurajarea utilizării unor mijloace de transport care ocupă mai puțin spațiu urban.

„Vă rog respectuos să analizați posibilitatea amenajării unor locuri de parcare dedicate motocicletelor în zona indicată sau în alte spații adecvate din cartierul Burdujeni”, se menționează în documentul transmis Primăriei.