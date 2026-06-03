Două concerte de excepție completează programul Festivalului Zilele Teatrului Matei Vișniec 2026

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Ediția aniversară a Festivalului Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec, care se va desfășura între 5 și 12 iunie 2026, aduce publicului sucevean două evenimente muzicale de mare atractivitate, ce completează oferta bogată de spectacole de teatru.

Primul concert va avea loc duminică, 7 iunie, de la ora 19:00, când Teatrul Municipal „Matei Vișniec” va găzdui, în premieră la Suceava, ansamblul CellEAST Ensemble. Zece violonceliști de top – Răzvan Suma, Sevak Avanesyan, Mindaugas Bačkus, Ella Bokor, Julia Karpeta, Mircea Marian, Octavian Lup, Giang Nguyen, Soma David și Vlad Câmpean – vor oferi un recital inedit, în care eleganța muzicii de cameră se împletește cu lirismul operei, emoția muzicii de film și energia repertoriului pop-rock.

Pe scenă vor răsuna lucrări semnate de Maurice Ravel, David Popper, Giuseppe Verdi, Isaac Albéniz, Goran Bregović, Alan Menken, Hans Zimmer, Henry Mancini, dar și piese ale formațiilor Metallica și Coldplay, într-o formulă artistică plină de virtuozitate și sensibilitate.

Cel de-al doilea eveniment muzical va marca încheierea festivalului. Vineri, 12 iunie, de la ora 21:30, compozitorul Cári Tibor va urca pe scena Teatrului „Matei Vișniec” într-un concert aniversar intitulat „25 – Concert CÁRI TIBOR”, prin care sărbătorește 25 de ani de activitate în domeniul muzicii de teatru.

Alături de el se vor afla Oana Berbec (soprană la Opera Națională București) și Raul Chiș (vioară, concertmaestru la Filarmonica de Stat Botoșani). Cári Tibor, unul dintre cei mai apreciați compozitori de muzică de scenă din România, a creat muzica pentru peste 400 de spectacole de teatru și a colaborat cu regizori importanți precum Victor Ioan Frunză, Lászlo Sándor, Yuri Kordonsky sau Alexander Hausvater. De-a lungul carierei sale a primit Premiul UNITER pentru muzică de teatru în 2013 și în 2024.

Cári Tibor a colaborat și cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, semnând muzica spectacolelor „Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama” (2018), „Micul Prinț” (2021) și „Dealurile Californiei” (2026).

Biletele pentru cele două concerte se pot achiziționa de la casieria teatrului sau online, pe platforma bilet.ro. Prețul unui bilet la concertul CellEAST Ensemble este de 110 lei, iar la concertul Cári Tibor de 60 lei. Elevii și studenții beneficiază de reducere, în baza legitimației.

Concertele nu sunt incluse în abonamentul festivalului, care costă 650 de lei și oferă acces la 10 spectacole de teatru.