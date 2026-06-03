Dr. Mihai Ardeleanu a lansat volumul „Spitalul Sf. Ioan cel Nou de la Suceava – Scurtă Istorie”: De la spitalul cu 14 paturi al lui Anastasie Crimca la unitatea modernă de astăzi

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Volumul „Spitalul Sf. Ioan cel Nou de la Suceava-Scurtă Istorie” , ce poartă semnătura renumitului medic sucevean Mihai Ardeleanu, a fost lansat, marți după-amiază, în cadrul festivității de marcare a 60 de ani de medicină modernă a unității spitalicești sucevene.

Medicul Mihai Ardeleanu a trecut în revistă principalele repere ale dezvoltării medicinei la Suceava amintind că în urmă cu 400 de ani, mitropolitul Moldovei de la acea vreme, Anastasie Crimca, a construit în Suceava un spital ce avea trei camere și 14 paturi, înainte chiar de apariția spitalelor Colțea, Pantelimon din București sau a Spitalului Sf. Spiridon din Iași.

„După aceea, asistența medicală la Suceava a avut suișuri și coborâșuri, urmând istoricul acestei zone”, a spus Ardeleanu arătând că în urmă cu 130 de ani au fost finalizate pavilioanele spitalului vechi, declarate ulterior clădiri de patrimoniu, în anul 1966 “ se tăia panglica” pentru clădirea spitalului nou, iar în anul 1990, sub conducerea directorului spitalului, dr. Gheorghe Țeudan, s-a inaugurat o aripa nouă a unității medicale, modernizarea spitalului continuând într-un ritm “extraordinar până la ceea ce vedem în ziua de astăzi “.

Medicul sucevean a spus că preocupările sale pentru istoria spitalului au avut niște predecesori și anume medicii Ioan Iețcu și Gheorghe Dinu, care, la rândul lor, și-au adus contribuția la cele trei ediții de istorie a unității relatând momentele principale ale evoluției medicinei la Suceava.

„Această carte trebuie să constituie un omagiu adus înaintașilor noștri și trebuie să fie un reper pentru noua generație de medici, în fața cărora ne arătăm tot respectul, și le dorim ca în anii viitori să facă să crească plusvaloarea spitalului”, a subliniat medicul Mihai Ardeleanu.

De precizat este că volumul “Spitalul Sf. Ioan cel Nou de la Suceava- Scurtă Istorie”, care a apărut la Editura “Mușatinii”, este structurat în patru capitole distincte, fiind creionată evoluția spitalului ca instituție, prezentarea secțiilor, compartimentelor și laboratoarelor unității, cuprinzând totodată și lucrări grafice ale artistului sucevean Mihai Pinzaru-PIM cu medici suceveni, dar și medalioane medicale.