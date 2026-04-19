Doi copii accidentați cu trotinete electrice în aceeași seară în județul Suceava: Ambii au ajuns la SCJU Suceava pentru tratament de specialitate

În interval de aproximativ o oră și jumătate, vineri seară, doi adolescenți cu vârste de 15 și respectiv 16 ani au suferit accidente separate după ce s-au dezechilibrat și au căzut de pe trotinetele electrice pe care le conduceau. Ambele victime au necesitat îngrijiri medicale, ambele ajungând la Spitalul Județean Suceava, .

Primul incident a avut loc în jurul orei 20:00, pe strada Islazului din comuna Stulpicani. Astfel, o adolescentă de 15 ani s-a dezechilibrat în timp ce se deplasa cu trotinetă electrică și a căzut pe carosabil, în dreptul unei locuințe. Mama acesteia a solicitat o ambulanță care a transportat-o pe adolescentă la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava. Acolo a fost diagnosticată cu traumatism la umărul drept și traumatism cranio-cerebral (TCC) și a rămas internată pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Orașului Gura Humorului, sesizați ulterior prin UPU Suceava, au constatat că nu a fost implicat niciun alt vehicul în eveniment. Mama minorei a declarat că fiica sa nu a fost victima unui accident rutier și nu dorește să depună plângere penală. Din primele verificări, polițiștii au stabilit că accidentul s-a produs din cauza faptului că minora nu a adaptat viteza la condițiile de drum.

Al doilea accident s-a produs în jurul orei 21:30, pe strada Ștefan cel Mare din comuna Marginea unde un adolescent în vârstă de 16 ani, s-a dezechilibrat în timp ce conducea o trotinetă electrică și a căzut, suferind leziuni la nivelul genunchiului drept.

După ce s-a întors acasă, mama sa l-a transportat la Spitalul Municipal Rădăuți. Acolo a fost diagnosticat cu politraumatism prin cădere și a fost transferat la Spitalul Județean Suceava pentru investigații suplimentare.

În acest caz, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.