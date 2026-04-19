Tânără din Șcheia, înșelată cu 1.800 de lei după ce a accesat un link fals

O tânără de 26 de ani din comuna Șcheia a fost victima unei înșelătorii online după ce a postat un anunț de vânzare pe platforma OLX. Din contul său Revolut au fost efectuate două transferuri frauduloase către o unitate din Luxembourg, prejudiciul total ridicându-se la 1.800 de lei.

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată direct, sâmbătă, de tânără în jurul orei 14:00. Potrivit declarațiilor acesteia, în aceeași zi, la ora 12:00, a fost contactată prin aplicația WhatsApp de persoane care s-au arătat interesate să cumpere o pereche de pantofi pe care îi oferea la vânzare pentru 150 de lei.

În timpul discuțiilor purtate pe WhatsApp, victima a accesat un link care părea a fi trimis de platforma OLX. În formularul care s-a deschis, a introdus datele cardului bancar emis de Revolut (IBAN și număr de card). La scurt timp, a observat că din contul său au fost efectuate două transferuri neautorizate către o destinație din Luxembourg.

Tânăra a pus la dispoziția polițiștilor capturi de ecran relevante: datele contului OLX folosit de presupușii autori, conversațiile din WhatsApp, mesajele primite de la serviciul de suport clienți OLX și tranzacțiile efectuate.

În cauză, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au întocmit dosar penal pentru săvârșirea a trei infracțiuni:

înșelăciune (art. 244 alin. 1 din Codul Penal),

(art. 244 alin. 1 din Codul Penal), efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (art. 250 alin. 1 și 2 din Codul Penal),

(art. 250 alin. 1 și 2 din Codul Penal), acces ilegal la un sistem informatic (art. 360 alin. 1 din Codul Penal).

Cercetările continuă pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului.

Poliția Municipiului Suceava atrage atenția asupra riscurilor tot mai mari ale înșelătoriilor online, în special pe platformele de vânzări second-hand precum OLX.

Recomandări pentru evitarea unor astfel de fraude:

Nu accesați niciodată link-uri primite prin WhatsApp sau mesaje care pretind că provin de la OLX, chiar dacă par oficiale;

Nu introduceți datele cardului bancar sau coduri de verificare pe site-uri la care ați ajuns prin link-uri nesolicitate;

Verificați întotdeauna direct pe platforma OLX, prin aplicația oficială sau site-ul web, orice solicitare legată de anunțuri;

Activați autentificarea în doi pași (2FA) pentru conturile bancare și aplicații financiare precum Revolut;

Fiți precauți când discutați cu cumpărători care insistă să finalizeze tranzacția în afara platformei.

Acest tip de înșelătorie, cunoscut sub numele de „phishing” sau „smishing”, se află în creștere și vizează frecvent utilizatorii platformelor de anunțuri. Polițiștii recomandă prudență maximă și semnalarea imediată a oricăror tentative suspecte către Poliție sau către serviciul de suport al platformei respective.