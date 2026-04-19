Bărbat reținut pentru 24 de ore după ce a agresat o persoană cu un cutter în Ipotești

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 2 Ipotești au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat din localitatea Tișăuți, suspectat de amenințare și lovire sau alte violențe, după ce ar fi agresat o altă persoană cu un cutter, provocându-i o plagă superficială la nivelul feței.
În continuarea cercetărilor efectuate în cazul sesizat pe 15 aprilie 2026, polițiștii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect pentru săvârșirea infracțiunilor de „amenințare” și „lovire sau alte violențe” în concurs de infracțiuni.
Suspectul a fost audiat cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale, după care, prin ordonanță, a fost dispusă măsura reținerii pe o perioadă de 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în Arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.
Reamintim că incidentul a avut loc în seara de 15 aprilie 2026, în jurul orei 23:30, în localitatea Tișăuți, comuna Ipotești. Cei doi bărbați, împreună cu alte persoane, consumaseră băuturi alcoolice la un bar din zonă. Ulterior, s-au deplasat în stația de oprire a mijloacelor de transport în comun de pe strada Mărășești, unde au început să-și adreseze reciproc injurii și expresii jignitoare.
Scandalul a continuat în fața locuinței suspectului de pe aceeași stradă. La un moment dat, mama suspectului a ieșit în curte, iar victima i-ar fi adresat și ei injurii. În acel context, suspectul a ieșit pe drumul public cu un cutter în mână și l-a agresat pe celălalt bărbat, provocându-i o plagă superficială la nivelul feței.
La fața locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, care l-a transportat pe cel agresat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Acesta nu a necesitat internare.
Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, polițiștii urmând să stabilească toate împrejurările producerii incidentului și să propună soluții procedurale.
Intră acum și în grupul de