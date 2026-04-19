Bărbat reținut pentru 24 de ore după ce a agresat o persoană cu un cutter în Ipotești



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 2 Ipotești au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat din localitatea Tișăuți, suspectat de amenințare și lovire sau alte violențe, după ce ar fi agresat o altă persoană cu un cutter, provocându-i o plagă superficială la nivelul feței.

În continuarea cercetărilor efectuate în cazul sesizat pe 15 aprilie 2026, polițiștii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect pentru săvârșirea infracțiunilor de „amenințare” și „lovire sau alte violențe” în concurs de infracțiuni.

Suspectul a fost audiat cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale, după care, prin ordonanță, a fost dispusă măsura reținerii pe o perioadă de 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în Arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Reamintim că incidentul a avut loc în seara de 15 aprilie 2026, în jurul orei 23:30, în localitatea Tișăuți, comuna Ipotești. Cei doi bărbați, împreună cu alte persoane, consumaseră băuturi alcoolice la un bar din zonă. Ulterior, s-au deplasat în stația de oprire a mijloacelor de transport în comun de pe strada Mărășești, unde au început să-și adreseze reciproc injurii și expresii jignitoare.

Scandalul a continuat în fața locuinței suspectului de pe aceeași stradă. La un moment dat, mama suspectului a ieșit în curte, iar victima i-ar fi adresat și ei injurii. În acel context, suspectul a ieșit pe drumul public cu un cutter în mână și l-a agresat pe celălalt bărbat, provocându-i o plagă superficială la nivelul feței.

La fața locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, care l-a transportat pe cel agresat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Acesta nu a necesitat internare.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, polițiștii urmând să stabilească toate împrejurările producerii incidentului și să propună soluții procedurale.