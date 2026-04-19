Șofer fără permis, prins din nou la volan, reținut pentru 24 de ore după ce a încercat să fugă de poliție în Frasin

Un tânăr de 20 de ani din comuna Stulpicani, care a condus un autoturism Audi fără permis de conducere și a încercat să se sustragă controlului poliției, a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiștii din Frasin. Bărbatul este cunoscut pentru conducere fără permis, fiind judecat anterior pentru aceeași faptă.

În continuarea cercetărilor efectuate după evenimentul din seara de 17 aprilie, polițiștii Orașului Frasin au dispus, vineri, 18 aprilie 2026, continuarea urmăririi penale față de șoferul implicat pentru săvârșirea infracțiunii de „conducere a unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 335 alin. (1) din Codul Penal. Măsura a fost confirmată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.

Potrivit anchetei, în data de 17 aprilie, în jurul orei 22:30, pe DJ 177A, pe direcția Frasin – Stulpicani, tânărul a ignorat semnalul regulamentar de oprire dat de un echipaj de poliție. După ce a fost blocat pe o uliță laterală, acesta a sărit de la volan pe bancheta din spate a autoturismului, încercând să evite identificarea. Ulterior, a recunoscut că a acționat astfel deoarece nu deține permis de conducere valabil – aspect confirmat și prin verificările din bazele de date ale Poliției Române.

Deoarece nu este la prima abatere de acest gen (în decembrie 2025 a fost trimis în judecată pentru aceeași infracțiune), polițiștii au dispus măsura preventivă a reținerii pe o perioadă de 24 de ore, începând cu ora 17:30 a zilei de 18 aprilie și până la ora 17:30 a zilei de 19 aprilie 2026. Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, urmând ca polițiștii să facă propunere procedurală în cauză.