Olimpiada Națională de Religie Penticostală 2026: Lotul județului Suceava revine de la Oradea cu patru premii I

Lotul județului Suceava a obținut rezultate excepționale la etapa finală a Olimpiadei Naționale de Religie Penticostală, care s-a desfășurat în perioada 1-4 aprilie 2026 la Liceul Teologic Penticostal „BETEL” din Oradea, jud. Bihor.

Cei 14 elevi suceveni, însoțiți de prof. Duciuc Melania de la Școala Gimnazială „Aurelian Stanciu” Salcea, au concurat alături de elevi din 18 județe ale țării și au revenit acasă cu patru premii I, un premiu III și trei mențiuni, confirmând încă o dată valoarea și seriozitatea pregătirii religioase din școlile sucevene.

Rezultatele complete ale lotului sucevean:

Premiul I – Nițu Doroteia, clasa a V-a, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus (coord. prof. Filip Nițu)

Premiul I – Nițu Otilia, clasa a VII-a, Liceul Tehnologic „Ion Nistor" Vicovu de Sus (coord. prof. Filip Nițu)

Premiul I – Cernișov Riana, clasa a X-a, Liceul Teoretic „Filadelfia" Suceava (coord. prof. dr. Carmen Marici)

Premiul I – Zetu Rebeca, clasa a XI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava (coord. prof. dr. Carmen Marici)

Premiul III – Cioban Alexia-Patricia, clasa a X-a, Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă" Siret (coord. prof. Liviu Humeniuc)

Mențiune – Curelușă Elisa Andreea, clasa a V-a, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu" Dumbrăveni (coord. prof. Beniamin Șfabu)

Mențiune – Calancea Georgea, clasa a VIII-a, Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim" Marginea (coord. prof. Simon Mugurel Prelipcean)

Mențiune – Cazac Samuel, clasa a IX-a, Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I" Rădăuți (coord. prof. Simion Buzduga)

Lotul județului Suceava a fost coordonat de inspectorul școlar pentru religie, prof. Daniela Ceredeev, și de prof. metodist Andrei Varasciuc, membru al Comisiei centrale de organizare a olimpiadei.