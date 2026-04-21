Două premii I obținute de elevi suceveni la Olimpiada Națională de Religie, Cultul Romano-Catolic (limba română) – 2026

Lotul județului Suceava a înregistrat rezultate bune la etapa națională a Olimpiadei de Religie, Cultul Romano-Catolic (limba română), clasele V-XII, care s-a desfășurat în perioada 6-9 aprilie 2026 la Liceul „Ep. Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare, județul Maramureș.

Județul Suceava a fost reprezentat de 6 elevi de la următoarele unități de învățământ:

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava

Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava

Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava

Liceul cu Program Sportiv Suceava

Elevii suceveni au obținut două premii I, prin:

Ciubotariu Aida , clasa a X-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava

, clasa a X-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava Mureșan Patrisia-Elena, clasa a XI-a, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava

Ambele eleve au fost coordonate de prof. pr. Iulian Sescu, care a însoțit lotul sucevean la competiție.

Lotul județului Suceava a fost coordonat de inspectorul școlar pentru religie, prof. Daniela-Luminița Ceredeev.