Două premii I obținute de elevi suceveni la Olimpiada Națională de Religie, Cultul Romano-Catolic (limba română) – 2026


Lotul județului Suceava a înregistrat rezultate bune la etapa națională a Olimpiadei de Religie, Cultul Romano-Catolic (limba română), clasele V-XII, care s-a desfășurat în perioada 6-9 aprilie 2026 la Liceul „Ep. Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare, județul Maramureș.

Județul Suceava a fost reprezentat de 6 elevi de la următoarele unități de învățământ:

  • Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava
  • Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava
  • Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava
  • Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava
  • Liceul cu Program Sportiv Suceava

Elevii suceveni au obținut două premii I, prin:

  • Ciubotariu Aida, clasa a X-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava
  • Mureșan Patrisia-Elena, clasa a XI-a, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava

Ambele eleve au fost coordonate de prof. pr. Iulian Sescu, care a însoțit lotul sucevean la competiție.

Lotul județului Suceava a fost coordonat de inspectorul școlar pentru religie, prof. Daniela-Luminița Ceredeev.


