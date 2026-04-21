Olimpiada Națională de Limba Engleză 2026: Suceava revine cu premii I și III, dar și o calificare la etapa internațională



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Elevii județului Suceava au obținut rezultate remarcabile la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză, confirmând încă o dată nivelul înalt de pregătire și seriozitatea cu care abordează studiul limbii engleze.

Lotul sucevean a cucerit un premiu I, două premii al III-lea și două mențiuni, iar una dintre eleve s-a calificat direct la Olimpiada Internațională de Limba Engleză, care va avea loc la Suceava, în perioada 6–12 septembrie 2026.

Rezultatele obținute de elevii suceveni:

Premiul I – Costîn Ecaterina, clasa a VIII-a, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava (prof. îndrumători Butnaru Camelia și Fomin Ana Maria)

Premiul al III-lea – Dănilă M.G. Carla-Gabriela, clasa a X-a, secțiunea B, Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava (prof. îndrumători Bucaciuc-Mracica Elisabeta și Crețu Alina-Elena)

Premiul al III-lea – Alboiu Andrei, clasa a XII-a, secțiunea A, Colegiul Național „Petru Rareș" Suceava (prof. îndrumător Fodor Mihaela)

Mențiune – Șerban Mara, clasa a X-a, secțiunea A, Colegiul Național „Petru Rareș" Suceava (prof. îndrumător Salciuc Laura)

Mențiune – Palaghianu C. David, clasa a XI-a, secțiunea A, Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava (prof. îndrumător Crețu Alina-Elena)

Costîn Ecaterina, câștigătoarea premiului I, s-a calificat la Olimpiada Internațională de Limba Engleză, eveniment de anvergură care va fi organizat la Suceava de Inspectoratul Școlar Județean, sub coordonarea inspectorului școlar pentru limbi moderne – limba engleză, prof. Gabriela Parascheva Hisem.

Lotul județean a fost coordonat de prof. Cosovanu Natalia (Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți) și prof. Haiura Paula-Iuliana (Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți).