Frumusețea pisicii din România care continuă să cucerească lumea: Kira Kiralina, vedeta Felisei Bucovina, devine Scandinavian Winner 2026

Kira Kiralina, vedeta Felisei Bucovina și una dintre cele mai titrate pisici de rasă din România, continuă să uimească lumea felină internațională. După ce în 2025 a fost desemnată cea mai frumoasă pisică din lume și a devenit Campioană Mondială FIFe, începutul anului 2026 o găsește din nou pe cele mai înalte trepte ale podiumului.

În februarie, la competiția din Austria, Kira Kiralina a câștigat titlul de Central European Winner 2026. Weekendul trecut, în Danemarca, și-a reconfirmat supremația la cel mai înalt nivel european, devenind FIFe Scandinavian Winner 2026 – unul dintre cele mai prestigioase și mai dificile titluri din Europa.

Competiția a reunit 798 de pisici, dintre care 212 doar în categoria ei, iar standardele scandinave sunt recunoscute ca fiind printre cele mai exigente din lume, datorită tradiției de peste 100 de ani în selecția și creșterea felinelor.

Supranumită și „ursoaica de Bucovina”, Kira Kiralina este născută la Iași și reprezintă cu mândrie excelența crescătorilor români. Performanțele sale din ultimul an și jumătate demonstrează că, în doar două decenii, România a ajuns la un nivel de competiție care atrage admirația întregii comunități internaționale a iubitorilor de pisici.

Ieșenii vor avea ocazia să o admire pe Kira Kiralina pe 17 mai 2026, la Moldova Mall din Iași, într-un turneu special de prezentare alături de alte pisici românești de top, din rase diferite, care și-au afirmat frumusețea în competițiile internaționale.