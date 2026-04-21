Ninsori slabe pe DN 17A Sadova – Paltinu. DRDP Iași atrage atenția asupra condițiilor de drum pe fondul avertizărilor meteo

Ninsori slabe au fost înregistrate în această dimineață pe sectorul DN 17A Sadova – Paltinu, în contextul atenționărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Potrivit DRDP Iași, carosabilul este umed, iar temperatura aerului se menține în jurul valorii de 1°C. Deși ninsorile sunt slabe, condițiile de drum rămân dificile, mai ales pe fondul răcirii accentuate anunțate pentru următoarele zile.

Aceste precipitații se înscriu în cadrul Codului Galben de ninsoare valabil până mâine seară la altitudini de peste 1.400 m în Carpații Orientali, unde se pot acumula straturi de zăpadă de 10-15 cm, iar local chiar peste 20-25 cm. Totodată, informarea meteorologică generală avertizează asupra ploilor moderate, precipitațiilor mixte și a brumei în depresiuni.

DRDP Iași recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față și să evite manevrele bruşte.

Vremea nefavorabilă se va menține cel puțin până miercuri dimineață, cu temperaturi scăzute și posibile brume, mai ales în jumătatea de nord a județului.