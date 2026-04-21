Echipa de robotică „Royal Engineers” din Suceava, invitată la competiția internațională Michiana Premier Event 2026 din SUA. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților oferă sprijin financiar

Echipa de robotică „Royal Engineers” #20936 a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava a primit invitația de a participa la prestigioasa competiție internațională Michiana Premier Event 2026, care se va desfășura în perioada 18–21 iunie 2026, la South Bend, Indiana (SUA).

Din cele 96 de echipe care vor lua parte la eveniment, doar 7 echipe românești au primit această onoare, fapt ce subliniază valoarea și seriozitatea muncii depuse de cei 23 de elevi și voluntari coordonați de profesorul de fizică Lucian Lungu.

Echipa participă din 2021 la competiția FIRST Tech Challenge, unde proiectează și construiește roboți performanți, dezvoltându-și nu doar competențele tehnice, ci și spiritul de echipă, responsabilitatea și dorința de implicare în comunitate.

„În fiecare sezon construim un robot cât mai performant și, în același timp, încercăm să promovăm educația în comunitate”, a declarat Ștefan Doroftei, membru al echipei și coordonator al Departamentului de proiectare și design 3D.

Irina Vîntu, liderul departamentului de PR și marketing, a subliniat efortul colectiv: „Avem nevoie de sprijinul comunității pentru a ne împlini acest vis și pentru a reprezenta cu demnitate România”.

Costurile totale pentru participarea la competiția din Statele Unite se ridică la aproximativ 100.000 de lei, sumă dificil de acoperit doar din resursele elevilor și ale familiilor lor.

În acest context, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, a răspuns prompt solicitării echipei, oferindu-le sprijin financiar și încurajare morală.

Părintele Andrei Mocanu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Social-Filantropic, a precizat: „Sunt tineri cu voință și curaj, iar prin sprijinul acordat contribuim la formarea unei generații care dorește să se implice și să pună darurile primite de la Dumnezeu în folosul semenilor”.

Cei care doresc să susțină echipa „Royal Engineers” pot face donații în contul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților:

Cont lei: RO51RNCB0234037010910014 Mențiune: „Elevi”

Prin susținerea acestor tineri talentați, Biserica încurajează educația, inovația și formarea caracterului, demonstrând că credința și performanța academică se pot împleti armonios pentru binele comunității.