Zoli Tóth și percuționiștii Cantus Mundi vor concerta la Suceava în cel mai amplu turneu dedicat muzicii de percuție din România

Programul Național Cantus Mundi invită publicul la o serie de concerte extraordinare de percuție susținute de ansamblul Young Beats, coordonat de muzicianul Zoli Tóth, alături de alte șapte ansambluri de percuție din țară. Evenimentele fac parte din cea de-a patra ediție a Turneului Ansamblurilor de Percuție, cel mai mare proiect de acest gen din România.

Repertoriul ales de Zoli Tóth pentru această ediție combină în mod inedit muzica tradițională românească cu elemente de muzică electronică, realizate cu ajutorul sintetizatoarelor analogice și digitale. Potrivit prof. Zoli Tóth, turneul reprezintă o mișcare semnificativă pentru promovarea percuției în peisajul muzical românesc: „Aceasta este, probabil, una dintre cele mai importante mișcări dedicate muzicii de percuție din România. Multă vreme lăsată deoparte, această latură fantastică a muzicii clasice a înflorit datorită acestui turneu. Publicul din sală a înțeles că percuția nu este despre zgomot, ci despre ritm, melodie și multă armonie”.

Cea de-a patra ediție a Turneului Ansamblurilor de Percuție, inițiat de lect. univ. dr. Alexandru Veleșcu, cadru didactic la Extensia Piatra-Neamț a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, se desfășoară în perioada 22 aprilie – 29 mai 2026. Proiectul reunește peste 60 de percuționiști din opt ansambluri reprezentative pentru școlile de muzică din mai multe centre universitare și licee vocaționale din țară.

Ansamblurile participante sunt:

Ansamblul de percuție Young Beats din cadrul Programului Național Cantus Mundi București (conducerea muzicală: prof. Zoli Tóth);

Ansamblul de percuție al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca – Extensia Piatra-Neamț (conducerea muzicală: lect. univ. dr. Alexandru Veleșcu);

Ansamblul de percuție „Alternances” – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași (conducerea muzicală: conf. univ. dr. Constantin Stavrat);

Ansamblul de percuție „Versus” – Liceul Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov (coordonator: prof. Adriana Cristina Puia);

Ansamblul de percuție „Spirit” – Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău (conducerea muzicală: prof. Mihai Bălan, prof. Alexandru Micu, prof. Alexandru Beldescu și prof. Liviu Țugui);

Ansamblul de percuție „Juvenartis” – Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași (conducerea muzicală: prof. Iustin Rusu);

Ansamblul de percuție „Fireworks Magazine” – Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava (conducerea muzicală: prof. Lucian Rusu);

Ansamblul de percuție „Puls Percussion” – Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța (conducerea muzicală: prof. Gelu Păun, prof. Valentin Tănase).

Repertoriul concertelor acoperă o paletă largă de genuri muzicale, de la lucrări compuse de J. S. Bach până la creații contemporane, punând accent pe diversitate și pe valoarea educațională a proiectului.

Accesul publicului la toate concertele este gratuit.

Calendarul concertelor:

22 aprilie, ora 18:00 | IAȘI – Sala de Festivități a Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”

– Sala de Festivități a Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” 23 aprilie, ora 18:00 | PIATRA NEAMȚ – Cinema „Mon Amour”

– Cinema „Mon Amour” 27 aprilie, ora 18:00 | CONSTANȚA – Sala „Sergiu Celibidache” a Colegiului Național de Arte „Regina Maria”

– Sala „Sergiu Celibidache” a Colegiului Național de Arte „Regina Maria” 29 aprilie, ora 18:00 | BRAȘOV – Sala Patria a Filarmonicii Brașov

– Sala Patria a Filarmonicii Brașov 30 aprilie, ora 18:30 | BACĂU – Sala Mare a Teatrului Municipal Bacovia

– Sala Mare a Teatrului Municipal Bacovia 19 mai, ora 18:00 | BUCUREȘTI – Sala Mare Gabroveni a Centrului Cultural ARCUB

– Sala Mare Gabroveni a Centrului Cultural ARCUB 29 mai, ora 19:00 | SUCEAVA – Auditorium „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare”

Inițiat în anul 2019 de lect. univ. dr. Alexandru Veleșcu, unul dintre exponenții de marcă ai școlii românești de percuție, Turneul Ansamblurilor de Percuție a devenit un proiect cultural și educațional de referință, care promovează tinerele talente, încurajează colaborarea între ansambluri și contribuie la dezvoltarea publicului meloman din multiple orașe ale țării. Ediția din 2026 continuă această tradiție, aducând pe scenă entuziasmul și profesionalismul tinerilor percuționiști din întreaga Românie.