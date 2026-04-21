Recensământul general al circulației rutiere a început astăzi. Cele mai multe puncte de recenzare din regiune, șase, sunt în județul Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Recensământul general al circulației rutiere a demarat marți, 21 aprilie 2026, la nivel național. Acțiunea, coordonată de Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA), se desfășoară simultan pe întreg teritoriul României și vizează colectarea datelor esențiale despre intensitatea și structura traficului rutier.

La nivelul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, care include și județul Suceava, recensământul se realizează atât automat, prin contori de trafic instalați pe drumurile naționale și autostrăzi, cât și manual, prin operatori specializați amplasați în puncte strategice. Scopul principal al acestei acțiuni este actualizarea indicilor de evoluție a cererii de transport, îmbunătățirea bazei de date a modelelor de transport și fundamentarea deciziilor privind investițiile în infrastructura rutieră, întreținerea drumurilor și creșterea siguranței rutiere.

Punctele de recenzare manuală din județul Suceava sunt următoarele:

DN 2, km 407+100

DN 2, km 429+850

DN 17, km 225+220

DN 17A, km 20+580

DN 17A, km 62+440

Centura Rădăuți (CRD), km 12+400

În județele din aria DRDP Iași au fost stabilite și alte puncte de înregistrare manuală:

Județul Botoșani – DN 29F, km 0+100

Județul Iași – DN 28G, km 1+050

Județul Bacău – A7 – Varianta Ocolitoare Bacău, km 0+265

Județul Vaslui – DN 24G (Varianta Ocolitoare Bârlad), km 3+000 și DN 24A – PCTF Bumbăța, km 2+300

Recensământul va continua până în luna noiembrie 2026, pentru a permite colectarea datelor în perioade diferite ale anului, la intervale orare variate și în fiecare zi a săptămânii. Această abordare asigură o imagine cât mai precisă și reprezentativă a traficului rutier pe drumurile naționale din regiune.

Organizatorii precizează că acțiunea nu presupune oprirea vehiculelor în trafic. Echipele de recenzori sunt amplasate în afara părții carosabile, astfel încât circulația auto să se desfășoare în condiții normale, fără restricții sau perturbări.

Datele obținute în urma recensământului vor fi utilizate pentru optimizarea rețelei de drumuri, planificarea proiectelor de modernizare și creșterea siguranței participanților la trafic, contribuind astfel la dezvoltarea infrastructurii rutiere din nord-estul României, inclusiv din județul Suceava.