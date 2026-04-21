Detaliile accidentului cu trei victime de la Praxia: Un șofer a pierdut controlul mașinii într-o curbă din cauza vitezei și a lovit frontal un alt autoturism

La data de 20 aprilie 2026, în jurul orei 17:30, pe DN 15C, în zona localității Praxia (comuna Fântâna Mare), s-a produs un accident rutier soldat cu trei victime.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, șoferul unui autoturism Hyundai cu număr de înmatriculare din Suceava, care circula din direcția Fântâna Mare spre Boroaia, a pierdut controlul direcției într-o curbă la stânga.

Din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum (carosabil umed), autovehiculul a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism BMW care circula regulamentar din sens opus.

În urma impactului au fost rănite ușor cele trei persoane aflate în cele două autoturisme: conducătorul auto și pasagerul din Hyundai, precum și șoferița din BMW.

Toate victimele au fost transportate cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Testele cu etilometrul efectuate la fața locului au indicat rezultate negative în ambele cazuri.

Din primele cercetări efectuate de poliție, cauza principală a accidentului a fost neadaptarea vitezei la condițiile de drum și pătrunderea pe contrasens de către conducătorul autoturismului Hyundai.

Victimele au fost diagnosticate cu următoarele afecțiuni:

conducător auto din Hyundai: traumatism cranio-cerebral ușor și hematom frontal, traumatism la genunchiul drept;

pasagerul din Hyundai: contuzii ușoare și traumatism cranio-cerebral ușor;

conducătoarea auto din BMW: contuzie a coloanei cervicale și contuzie toraco-abdominală.