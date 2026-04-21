Crosul Cetăților Suceava revine cu ediția a II-a: alergare pe potecă și solidaritate pentru copiii cu Sindrom Down

Pe 16 mai 2026, pe Platoul Cetății de Scaun a Sucevei va avea loc ediția a doua a Crosului Cetăților Suceava, eveniment sportiv caritabil organizat de ACS TRIB SUCEAVA în sprijinul Asociației Sindrom Down Suceava.

Evenimentul combină mișcarea în natură cu valorificarea patrimoniului istoric al orașului și susținerea concretă a persoanelor cu Sindrom Down. Startul și finish-ul tuturor curselor vor fi pe Platoul Cetății de Scaun, iar traseele vor lega simbolic două importante puncte istorice ale Sucevei: Cetatea de Scaun și Cetatea Șcheia.

Potrivit organizatorilor, Crosul Cetăților Suceava a fost creat pentru a uni efortul sportiv, istoria locului și responsabilitatea socială. Prin participare, alergătorii contribuie direct la îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor și tinerilor cu Sindrom Down din județul Suceava. O parte importantă din fondurile strânse va fi direcționată către achiziționarea unui spațiu dedicat, adaptat nevoilor beneficiarilor Asociației Sindrom Down Suceava – un centru unde aceștia să poată desfășura activități educaționale, terapii și programe de integrare socială.

Trei probe pentru toate categoriile de vârstă

Evenimentul propune trei curse distincte:

Cursa Cros – „Drumul Cetăților” – 15 km (probă competitivă pe potecă). Traseul pornește de pe Platoul Cetății de Scaun, traversează Zona de Agrement de lângă râul Suceava, urcă prin pădurea Zamca până la ruinele Cetății Șcheia, trece pe lângă Mănăstirea Zamca și revine la punctul de start.

Cursa Populară – „Alergarea Străjerilor" – 3,5 km (accesibilă publicului larg).

Cursa Copiilor – „Vestitorii Cetății" – distanțe adaptate pe categorii de vârstă, maximum 1 km.

Organizatorii subliniază că evenimentul este deschis tuturor categoriilor de participanți, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire fizică, promovând un stil de viață activ și sănătos.

Înscrieri și condiții de participare

Înscrierile online se desfășoară până pe data de 9 mai 2026. Participanții care se înscriu până pe 30 aprilie 2026 au posibilitatea de a-și completa kitul de participare cu tricoul oficial al evenimentului, disponibil contra cost.

Organizatorii ACS TRIB SUCEAVA sunt în căutare de sponsori și parteneri care doresc să se alăture acestui proiect cu impact social. Companiile sau persoanele fizice interesate pot contribui atât financiar, cât și prin implicare logistică, beneficiind de vizibilitate în cadrul manifestării.

Toți iubitorii de sport sunt invitați să susțină alergătorii nu doar prin participare, ci și prin prezența pe traseu, oferind încurajări participanților.

Evenimentul Crosul Cetăților Suceava reprezintă o inițiativă care transformă fiecare kilometru parcurs într-un gest concret de solidaritate față de copiii și tinerii cu Sindrom Down din comunitatea suceveană.

Detalii suplimentare privind traseele, regulamentul și modalitatea de înscriere vor fi publicate pe pagina oficială a evenimentului și pe canalele de comunicare ale organizatorilor.