Șoferul rănit după ce a intrat cu mașina într-un parapet la Fălticeni era beat la volan



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat de 54 de ani a fost rănit, luni seară, 20 aprilie 2026, după ce a pierdut controlul volanului pe o stradă din municipiul Fălticeni și a intrat cu autoturismul într-un parapet metalic. Șoferul emana halenă alcoolică și a fost transportat la spital cu diagnostice multiple.

Potrivit primelor date ale anchetei, accidentul s-a produs în jurul orei 21:05, pe strada Plt. Ghiniță din Fălticeni. Bărbatul, care conducea un autoturism Volkswagen circula din direcția Fălticeni spre Baia. Ajuns într-o curbă la stânga, pe carosabil umed din cauza ploii, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul direcției.

Autoturismul a intrat în coliziune frontală cu parapetul metalic de pe partea dreaptă a sensului de mers. În urma impactului, conducătorul auto a suferit vătămări corporale și a fost transportat de ambulanță la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

La fața locului s-a deplasat o echipă operativă din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni, care a efectuat cercetarea la fața locului. Testul cu etilometrul a indicat prezența alcoolului în aerul expirat, motiv pentru care bărbatului i-au fost recoltate probe biologice de sânge la spital.

Examinarea medicală a stabilit diagnosticul: contuzii prin accident rutier, traumatism cranio-cerebral mediu, traumatism toraco-abdominal și etilism acut.

Din primele verificări efectuate de polițiști, cauza principală a accidentului a fost neadaptarea vitezei la condițiile de drum (carosabil umed, ploaie) și consumul de alcool.

În cauză a fost deschis dosar penal pentru săvârșirea a două infracțiuni: vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.