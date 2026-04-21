Accident rutier la Rădăuți: Un șofer în vârstă de 82 de ani a ignorat indicatorul „Stop” și a provocat o coliziune cu un alt autoturism ce a ricoșat într-un stâlp

Un bărbat de 82 de ani din comuna Brodina a provocat, luni dimineață, un accident rutier la intersecția străzilor Teiului și Putnei din municipiul Rădăuți, după ce nu a respectat semnificația indicatorului „Stop”. În urma impactului, o femeie de 45 de ani, pasageră în celălalt autoturism, a fost rănită ușor și transportată la spital.

Potrivit primelor date ale anchetei, accidentul s-a produs la data de 20 aprilie 2026, în jurul orei 09:50 când un bărbat de 82 de ani, din comuna Brodina, conducea autoturismul pe strada Teiului, îndreptându-se spre strada Putnei. Ajuns în intersecție, nu a oprit la indicatorul „Stop” și a efectuat virajul la stânga, fiind acroșat de un autoturism Ford condus de un bărbat de 48 de ani, din comuna Vicovu de Jos.

Autoturismul Ford circula pe strada Putnei, dinspre centrul municipiului Rădăuți. În momentul impactului, în Ford se afla ca pasageră pe locul din dreapta spate o femeie de 45 de ani, din comuna Frătăuții Vechi.

Ca urmare a coliziunii, autoturismul Ford a ricoșat și a lovit un stâlp de electricitate. În urma accidentului, pasagera din Ford a suferit vătămări corporale ușoare. Ea a fost transportată la Spitalul Municipal Rădăuți, unde cadrele medicale i-au stabilit diagnosticul „traumatism cranio-cerebral – rănită ușor”.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative – 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.