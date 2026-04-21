„Un Stradivarius în școli” – Ediție specială la Vatra Dornei: Muzica clasică ajunge la elevii din zone cu acces limitat la cultură

Vineri, 24 aprilie 2026, violonistul Răzvan Stoica, interpret pe celebra vioară Stradivarius ex Ernst 1729, și pianista Andreea Stoica vor susține un recital educațional la Liceul Teoretic „Ion Luca” din Vatra Dornei, în cadrul ediției speciale a proiectului „Un Stradivarius în școli”.

Proiectul, inițiat de Fundația Culturală Gaudium Animae din Iași, a debutat pe 20 aprilie 2026 la București și se adresează în mod prioritar copiilor și adolescenților deficienți de vedere, precum și elevilor din orașe și zone cu acces limitat la cultură. Ediția specială din aprilie și mai 2026 include întâlniri și recitaluri în 10 școli speciale și licee din 7 județe ale țării, printre care și Suceava.

La Vatra Dornei, muzicienii de talie internațională vor oferi elevilor nu doar un recital, ci și o adevărată lecție interactivă despre muzică. Programul artistic cuprinde lucrări de Wolfgang Amadeus Mozart, Niccolò Paganini, Fritz Kreisler, Antonio Bazzini, Astor Piazzolla, George Enescu și Ciprian Porumbescu.

Recitalurile sunt completate de două instrumente educaționale adaptate: „Prima lecție de muzică” în format Braille, destinată copiilor nevăzători, și o animație video explicativă, accesibilă elevilor tipici. Acestea prezintă, într-un limbaj simplu și atractiv, cum funcționează sunetul, etapele confecționării viorii și arcușului, mecanismul vibrațiilor corzilor și transformarea lor în sunet. Scopul este să demonstreze că în spatele unui instrument muzical se află atât meșteșug artistic, cât și principii științifice, iar muzica reprezintă o armonie între tehnică și emoție.

În paralel cu turneul, Fundația Gaudium Animae dezvoltă o platformă digitală pe care vor fi disponibile resursele educaționale adaptate – atât animația video, cât și materialul în format Braille (descărcabil și pregătit pentru tipărire).

„Am ales acest program pentru că îmi doresc ca tinerii să fie inițiați în arta muzicii clasice, prin întâlnirea cu marile repere ale patrimoniului muzical universal – compozitori fundamentali ale căror lucrări transmit claritate, forță emoțională și profunzime spirituală. Copiii și adolescenții, inclusiv cei din medii cu acces limitat la cultură sau cei cu dizabilități de vedere, pot descoperi atât frumusețea armoniei și a expresiei muzicale, cât și valori universale precum disciplina, creativitatea și sensibilitatea”, a declarat Răzvan Stoica.

Răzvan Stoica este câștigătorul titlului „Cel mai bun violonist din Europa sub 28 de ani” în 2013 și a obținut, în urma Concursului Strad Prize de la Salzburg (2009), dreptul de a cânta pe vioara Stradivarius ex Ernst 1729. Instrumentul, construit de Antonio Stradivarius la sfârșitul Perioadei sale de Aur, i-a fost reconfirmat pentru încă 25 de ani în februarie 2026 – un angajament rar și extrem de valoros în lumea muzicii clasice.

Andreea Stoica, pianistă cu o carieră concertistică și camerală susținută pe scene din Olanda, Germania și România, a debutat la doar 12 ani pe scena Ateneului Român alături de Orchestra Filarmonică. Este laureată a mai multor concursuri internaționale și aduce în duo eleganță, profunzime și subtilitate interpretativă.

Proiectul se bucură de sprijinul Asociației Nevăzătorilor din România, iar echipa include și muzicologul Cătălin Sava, cu peste 30 de ani de experiență în producerea de emisiuni culturale TV și radio, inclusiv în cadrul Festivalului Internațional George Enescu.

Prin această inițiativă, Fundația Culturală Gaudium Animae continuă misiunea de a democratiza accesul la muzica clasică de înalt nivel, transformând fiecare întâlnire într-o experiență memorabilă care stimulează imaginația, sensibilitatea și orizontul cultural al tinerilor, indiferent de mediul din care provin sau de eventualele dizabilități.

Evenimentul de la Liceul Teoretic „Ion Luca” din Vatra Dornei reprezintă una dintre cele 10 opri ale turneului național și subliniază rolul esențial al educației culturale incluzive în dezvoltarea comunităților locale.

Detalii suplimentare despre întregul proiect și despre platforma digitală în curs de dezvoltare vor fi disponibile pe site-ul Fundației Gaudium Animae.