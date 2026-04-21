Primarul din Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, scapă de arestul la domiciliu și a fost plasat sub control judiciar



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Judecătoria Suceava a decis marți, 21 aprilie 2026, înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile pentru primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Constantin Reziuc.

Decizia a fost pronunțată în cameră de consiliu, în dosarul în care Reziuc Radu Constantin este trimis în judecată pentru violență în familie, lovire sau alte violențe și două infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal.

Ieri, 20 aprilie 2026, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au dispus trimiterea în judecată a primarului Radu Reziuc.

Acesta este acuzat că, pe fondul unui conflict cu concubina sa, ar fi exercitat acte de violență fizică asupra acesteia și asupra fiicei femeii, lovindu-le cu pumnii și picioarele. De asemenea, ar fi lipsit de libertate ilegal cele două persoane vătămate.

În încheierea de astăzi, 21 aprilie 2026, judecătorii au constatat legalitatea și temeinicia măsurii arestului la domiciliu dispusă anterior, dar au decis înlocuirea acesteia cu controlul judiciar pentru 60 de zile, începând de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Pe durata controlului judiciar, inculpatul Radu Reziuc are obligația să respecte următoarele măsuri:

să se prezinte în fața judecătorului sau a instanței ori de câte ori este chemat;

să anunțe imediat orice schimbare a locuinței;

să se prezinte la Secția 8 Poliție Rurală Adâncata conform programului de supraveghere;

să nu părăsească teritoriul județului Suceava fără încuviințarea instanței;

să nu se apropie la mai puțin de 100 de metri de persoanele vătămate Stanciu Alina și Pînzaru Yasmina Maria;

să nu comunice, direct sau indirect, cu martorii Stanciu Virginia și Stanciu Dumitru;

să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.

Judecătorii au atras atenția inculpatului că nerespectarea cu rea-credință a acestor obligații poate duce la înlocuirea controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.

Cererea de revocare a arestului la domiciliu a fost respinsă ca neîntemeiată. Hotărârea poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.