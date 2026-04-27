Prefectul Traian Andronachi: Proba practică pentru permis se va organiza și la Câmpulung Moldovenesc și Rădăuți începând din luna mai

Instituția Prefectului – Județul Suceava, în colaborare cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava, anunță măsuri concrete pentru reducerea timpilor de așteptare la proba practică pentru obținerea permisului de conducere.

Începând cu luna mai 2026, vor fi detașați 9 examinatori din județele Bihor, Bacău și Gorj, pentru a crește capacitatea de examinare și a diminua perioada actuală de programare, care ajunge la aproximativ 3 luni.

De asemenea, pentru descongestionarea activității din municipiul Suceava și îmbunătățirea accesibilității la nivel județean, proba practică pentru categoria B va fi organizată și în municipiile Câmpulung Moldovenesc și Rădăuți.

Calendarul probei practice – categoria B:

Luna MAI 2026

21 mai – municipiul Rădăuți

27 mai – municipiul Câmpulung Moldovenesc

Luna IUNIE 2026

24 iunie – municipiul Câmpulung Moldovenesc

25 iunie – municipiul Rădăuți

Luna IULIE 2026

29 iulie – municipiul Câmpulung Moldovenesc

30 iulie – municipiul Rădăuți

În toate celelalte zile, examinarea pentru toate categoriile se va desfășura exclusiv în municipiul Suceava.

La finalul lunii iulie 2026 va fi realizată o analiză privind situația operativă, urmând a se decide oportunitatea extinderii organizării examenului și în municipiul Fălticeni.

Locațiile de desfășurare a probei practice:

Suceava – parcarea centrului comercial Selgros

Câmpulung Moldovenesc – parcarea fostului bazar

Rădăuți – parcarea bazarului auto, str. 1 Mai nr. 107

Fălticeni – parcarea Casa Cristea (dacă se va extinde)

„Măsurile adoptate au ca scop creșterea capacității de examinare, reducerea timpilor de așteptare și îmbunătățirea accesului la serviciile publice pentru cetățenii județului”, a transmis Prefectul Traian Andronachi.

În anul 2025, la nivelul județului Suceava au fost examinate 25.366 de persoane la proba teoretică (din care 12.340 admise) și 19.615 candidați la proba practică (din care 8.944 admiși). În prezent, funcționează 127 de școli de conducători auto autorizate.

Programarea se poate realiza la ghișeele serviciului, direct la stațiile de examinare sau prin intermediul școlilor de conducători auto, prin aplicațiile informatice dedicate.

Aceste măsuri vin ca răspuns la numărul ridicat de solicitări și urmăresc fluidizarea activității de examinare în întregul județ.