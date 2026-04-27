Moment istoric pentru biodiversitatea României: Elanul revine în pădurile administrate de Romsilva, în Parcul Natural Vânători Neamț

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva anunță o premieră absolută pentru conservarea biodiversității din România: reintroducerea elanului (Alces alces) în habitatul său istoric. Patru exemplare de elan au sosit recent în Parcul Natural Vânători Neamț, marcând revenirea oficială a speciei în pădurile țării după o absență de peste două secole.

Cele patru exemplare, 1 mascul și trei femele, provin din centre specializate din Germania, Franța și Elveția, fiind selectate riguros pentru a asigura o aclimatizare optimă în noul areal. Acțiunea face parte din proiectul strategic „Ținutul Zimbrului: conservare, educație și turism în Parcul Natural Vânători Neamț”, inițiat de Administrația Parcului Natural Vânători Neamț și implementat în parteneriat cu Asociația de Ecoturism din România (AER), ACDB și Asociația Mioritics.

Pentru a asigura succesul acestei etape delicate, elanii vor fi menținuți într-o perioadă de carantină de 30 de zile sub stricta supraveghere a personalului Administrației Parcului Natural Vânători Neamț. În acest interval, accesul publicului este restricționat pentru a permite monitorizarea stării de sănătate și adaptarea animalelor la noul mediu. Ulterior, publicul va putea admira exemplarele de la o distanță de siguranță, respectând normele de vizitare a ariei protejate.

„Aducerea elanilor este un act de reparație morală față de natură. Alături de reintroducerea zimbrului, acest proiect consolidează statutul Parcului ca reper pentru conservarea naturii în România și ca model de bune practici în care protejarea speciilor vulnerabile sprijină educația și dezvoltarea comunităților locale”, a declarat Sebastian Cătănoiu, directorul Parcului Natural Vânători Neamț.

Elanul, cunoscut în trecut și sub denumirea de „plotun”, a fost o prezență constantă în fauna României până la începutul secolului al XIX-lea, fiind menționat inclusiv de Dimitrie Cantemir în „Descriptio Moldaviae”. Dispărută de peste 200 de ani, specia a mai fost semnalată doar sporadic prin exemplare rătăcite în secolul XX.

Proiectul este susținut financiar de Fundația OMV Petrom prin programul „Verde pentru viitor”, dezvoltat de FDSC și Propark.