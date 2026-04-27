Gheorghe Șoldan: Au început lucrările de asfaltare pe noul drum de legătură spre Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava

Lucrările de modernizare a noului drum de legătură spre Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava au intrat într-o nouă etapă importantă. În aceste zile a început turnarea primului strat de asfalt, din cele trei prevăzute în proiect.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că structura de bază și podețele peste drumurile laterale sunt deja finalizate, iar în ultimele săptămâni s-a lucrat intens la platforma sensului giratoriu din zona aeroportului.

„Noul drum de legătură spre aeroportul de la Salcea prinde contur. Termenul contractual de finalizare este martie 2027, însă există șanse reale ca lucrările să fie terminate încă din acest an”, a declarat președintele Gheorghe Șoldan.

Noul drum va avea o lungime de aproape 5 kilometri și reprezintă o investiție de 23,77 milioane de lei (cu TVA), finanțată integral din bugetul Consiliului Județean Suceava.

Acesta va asigura o legătură directă între DJ 208T (zona Burdujeni – strada Plevnei), Aeroportul „Ștefan cel Mare”, Autostrada A7 (Pașcani – Suceava), DJ 290A, parcarea aeroportului și Centrul Economic Bucovina, constituind o rută alternativă de acces spre aeroport, complementară traseului actual din DN 29 (E58) prin DJ 290A.

Proiectul va fluidiza semnificativ traficul în zonă și va contribui la creșterea accesibilității și atractivității Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava, susținând dezvoltarea economică a întregului județ.