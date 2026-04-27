Tencuială căzută de pe bloc și tablă de acoperiș, purtate de vânt, au avariat mașini în Suceava și Fălticeni

Vântul puternic manifestat duminică, 26 aprilie 2026, a provocat două incidente separate în județul Suceava, în care elemente desprinse de pe clădiri au avariat autoturisme parcate.

Primul eveniment s-a produs în jurul orei 11:49, pe strada Slătioarei nr. 13 din municipiul Suceava. Tencuiala s-a desprins de pe peretele blocului C9 și a căzut peste trei autoturisme parcate regulamentar în zonă: un Suzuki, un Audi și un Volkswagen. Proprietarul unuia dintre vehicule a sesizat imediat Poliția. Ceilalți doi proprietari au fost contactați telefonic și au fost îndrumați să se prezinte la sediul Poliției Municipiului Suceava pentru eliberarea autorizațiilor de reparație. Persoanele vătămate au fost sfătuite să se adreseze pe cale civilă pentru recuperarea prejudiciilor.

Al doilea incident a avut loc în jurul orei 16:15, pe strada Republicii din municipiul Fălticeni. O coală de tablă cu dimensiunile de aproximativ 1,30 x 4 metri s-a desprins de pe acoperișul blocului nr. 32, scara B, din dreptul apartamentului nr. 12, și a căzut în spatele imobilului. Tabla a avariat prin zgâriere două autoturisme: o Dacia Logan și un Volkswagen. Ambii proprietari, care sunt locatari ai blocului, au declarat că prejudiciile sunt minore și au ajuns la o înțelegere amiabilă cu proprietarul apartamentului. Nu au fost înregistrate victime omenești.

La fața locului s-a deplasat și un echipaj al ISU „Bucovina”, care a asigurat zona.

Cele două incidente au loc pe fondul avertizărilor meteorologice de Cod Galben și Cod Portocaliu de vânt puternic emise pentru 26 aprilie.