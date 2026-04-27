Accident pe Calea Unirii: un tânăr de 21 de ani a pierdu controlul mașinii și a lovit un stâlp de iluminat public

Un accident rutier soldat cu pagube materiale s-a produs duminică seară, 26 aprilie 2026, pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava.

În jurul orei 20:55, un conducător auto de 21 de ani, din comuna Ipotești, care se deplasa cu un autoturism Opel Astra în direcția Centru – Burdujeni, a pierdut controlul direcției de mers pe sectorul dintre intersecția cu strada Cernăuți și intersecția cu strada Solidarității.

Acesta a intrat în coliziune frontală cu un stâlp al rețelei de iluminat public.

În urma impactului, autoturismul a fost avariat, iar stâlpul a fost distrus. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul ISU „Bucovina” Suceava, iar reprezentanții Municipiului Suceava și ai distribuitorului de energie electrică au fost anunțați pentru remedierea situației.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii rutieri l-au sancționat pe șofer conform prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.