Accident grav pe DN17 în zona Roșu – Vatra Dornei: trei tineri, extrași din fiarele contorsionate

Un accident rutier grav s-a produs marți, 28 aprilie 2026, în jurul orei 03:54, pe DN17, în zona Roșu din municipiul Vatra Dornei.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, un autoturism a intrat în coliziune cu un autotren încărcat cu vată minerală.

În autoturism se aflau trei tineri cu vârste cuprinse între 19 și 24 de ani. Doi dintre aceștia au rămas încarcerați, iar unul era inconștient, dar cu funcții vitale prezente.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Detașamentului Vatra Dornei și cei ai Punctului de Lucru Poiana Stampei, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, sprijiniți de două echipaje SAJ.

Potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, echipajele medicale ajunse la fața locului au găsit trei victime. Două dintre ele erau stabile, policontuzionate și au fost transportate la Spitalul Municipal Vatra Dornei.

A treia victimă – pasagerul din dreapta – era incarcerată, politraumatizată și în comă. Aceasta a fost extrasă de către echipajul de descarcerare și preluată de un echipaj SMURD de tip B2, care a fost directionat să se întâlnească cu un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (tip C) venit de la Suceava, pentru acordarea de asistență medicală suplimentară pe traseu.