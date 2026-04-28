Bărbat evacuat din locuință după ce și-a agresat soția în Vatra Moldoviței


Un bărbat din satul Paltinu, comuna Vatra Moldoviței, a fost evacuat din locuința familiei după ce și-a agresat fizic soția și a amenințat-o cu acte de violență, pe fondul consumului de alcool.

Incidentul s-a petrecut pe 23 aprilie 2026, la domiciliul familiei. Femeia a sesizat polițiștii abia pe 27 aprilie, prin plângere depusă la Secția 14 Poliție Rurală Vama.

Potrivit cercetărilor, bărbatul a strâns-o de gât pe soția sa, a lovit-o cu palma în zona capului, a urmărit-o și a încercat să o lovească cu un lemn luat din curte. Comportamentul său a creat victimei o stare de temere.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și amenințare. După evaluarea riscului (s-a constatat risc iminent), a fost emis un ordin de protecție provizoriu valabil până la data de 2 mai 2026.

Prin acest ordin, agresorul a fost evacuat din imobilul familiei și i s-a interzis să se apropie la o distanță mai mică de 100 de metri de soție și de locuință. Măsurile au fost comunicate atât victimei, cât și agresorului.

Femeia a refuzat prezentarea la cabinetul medico-legal (nu prezenta urme vizibile de violență) și a refuzat, de asemenea, montarea unui sistem de supraveghere electronică pentru agresor.

Fiul cuplului a declarat că între părinți au mai existat neînțelegeri și discuții în contradictoriu.

Cercetările continuă la Postul de Poliție Vatra Moldoviței, sub supravegherea Parchetului competent.


