Aproape cinci sute de elevi ai claselor a XI-a din patru județe au participat la concursul „Student pentru o zi”

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, a organizat, sâmbătă, 16 mai a.c., etapa pentru elevii claselor a XI-a a concursului interjudețean pentru liceeni „Student pentru o zi”.

Aproape 500 de participanți, elevi și profesori coordonatori, din județele Botoșani, Iași, Neamț și Suceava au animat campusul USV, fiind implicați în activități pe tot parcursul zilei. Elevii au experimentat o atmosferă competitivă în cadrul concursului pe echipe, structurat pe 16 domenii, Alimentație publică + Chimie, Aplicații biomedicale, Biologie, Comunicare și relații publice, Contabilitate, Controlul și expertiza produselor alimentare + Ingineria produselor alimentare, Creativitate tehnică, Ecologia și protecția mediului + Geografie, Educație financiară și antreprenoriat, Istorie, Limba și literatura franceză, Limba și literatura germană, Limba și literatura română, Psihologie, Sisteme electrice și energetice, Turism, în prezența cadrelor didactice universitare și a studenților USV, iar profesorii coordonatori ai elevilor înscriși în concurs au participat la workshopul Ecuația stării de bine a profesorului.

Experiența de student la USV a fost completată de vizitarea laboratoarelor moderne, cu echipamente performante, a bazei sportive, precum și de servirea masei la Restaurantul USV. De asemenea, oaspeții universității sucevene au fost invitați să vizioneze spectacolul de teatru „Pinguini”, pus în scenă de studenții trupei Fabulinus USV, dar și la un concert de muzică folk organizat de Casa de Cultură a Studenților.

Toți concurenții care au obținut locurile I, II și III s-au bucurat de primirea premiilor într-un cadru festiv, Auditoriumul „Joseph Schmidt” al USV fiind neîncăpător la finalul acestei ediții a concursului „Student pentru o zi”.

În cazul elevilor din clasele a XI-a, câștigătorii sau membrii echipei câștigătoare a premiului I au dreptul de a fi înmatriculați pe locuri fără taxă, pentru anul universitar următor promovării examenului de bacalaureat, la programele de studii asociate domeniului pentru care au obținut certificatul de agrementare.

Lista premianților poate fi consultată la următoarea legătură: https://1zi.usv.ro/premianti/ .