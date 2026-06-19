Alexia Plăcintă, studentă la USV, a primit Premiul de Debut al revistei „Convorbiri literare” pentru volumul „Formula lucrurilor simple”

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Alexia Plăcintă, studentă la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a fost distinsă cu Premiul de Debut al revistei „Convorbiri literare” la finalul lunii mai, în cadrul celei de-a XXX-a ediții a Zilelor Revistei.

Volumul de poezii „Formula lucrurilor simple”, apărut la Editura Tracus Arte din București sub pseudonimul Alexia, a impresionat juriul prin prospețimea vocii lirice și profunzimea abordărilor.

Alexia Plăcintă a fost secretar al Casei de Poezie „Light of ink” din Suceava, publicând de-a lungul timpului texte în antologia Casei de Poezie și în revistele „Tomis”, „Bucovina literară”, „Expres cultural”, precum și pe diferite platforme online. În 2024 a obținut Marele Premiu la Concursul Național de Poezie „Nicolae Labiș”, iar în 2025 Premiul I la Concursul Național „Rețeaua Literară”. A susținut lecturi la FILIT Iași, Institutul Blecher, Matca și „Poezia e la Bistrița”, iar în 2025 a câștigat distincția „Tânărul Poet al Anului” la Gala Tinerilor Scriitori.

„Premiul de Debut al revistei «Convorbiri literare» reprezintă pentru mine imboldul de a continua pe drumul literaturii și de a-mi dezvolta în continuare pasiunea pentru scris. Volumul «Formula lucrurilor simple» cuprinde poeme care sunt sinteza unei perioade din viața mea, încununată de acest premiu. Le mulțumesc tuturor celor care au crezut în vocea mea poetică”, a declarat Alexia Plăcintă.

Performanța tinerei poete sucevene confirmă vitalitatea creației literare din Bucovina și potențialul noii generații de scriitori.