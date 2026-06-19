Acțiune a poliției în zona Mălini-Slatina pentru combaterea delictelor silvice: 9 sancțiuni contravenționale și material lemnos confiscat

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Lucrătorii Secției Poliției Rurale Mălini au desfășurat joi, 18 iunie 2026, o acțiune de prevenire și combatere a delictelor silvice pe raza de competență, conform Planului de Acțiune aprobat de conducerea Poliției Municipiului Fălticeni.

Polițiștii au acționat pe linia transportului de material lemnos pe DJ 2091, DJ 209B și DJ 209H, ocazie cu care au aplicat un număr de 9 sancțiuni contravenționale: 7 la OUG 195/2002 (regimul circulației rutiere), una la Legea 349/2002 și una la Legea 171/2010 (silvică). Valoarea totală a amenzilor a fost de 5.972,5 lei, fiind reținut și un permis de conducere.

De asemenea, a fost efectuat un control comun cu reprezentanții Gărzii Forestiere Suceava și polițiștii din cadrul Secției Poliției Rurale Vadu Moldovei la societatea S.C. WOOD FOREST S.R.L. din comuna Slatina, sat Găinești. În urma verificărilor, s-a dispus confiscarea de material lemnos care urmează a fi cubat, aplicându-se o sancțiune contravențională în cuantum de 5.000 lei conform Legii 171/2010.

Poliția Județeană Suceava menționează că acțiunile continuă pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice, cu scopul protejării fondului forestier al județului Suceava.