Incendiu la o locuință din Boroaia: În casă se afla doar un copil care și-a anunțat prin telefon mama aflată la muncă

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Un incendiu a izbucnit joi, 18 iunie 2026, în jurul orei 13:15, la o casă de locuit din satul Moișa, comuna Boroaia. La momentul producerii evenimentului, în imobil se afla doar un minor de 8 ani, care a reușit să părăsească locuința de unul singur și să anunțe mama sa.

Potrivit informațiilor din anchetă, locuința la care a izbucnit incendiul aparține unui bărbat de 62 ani, care se află plecat la muncă în Olanda, iar în casă locuiesc efectiv nora proprietarului, o femeie de 26 ani și fiul acesteia în vârstă de 8 ani.

În momentul izbucnirii incendiului în locuință se afla doar copilul, mama fiind plecată la lucru în Târgu Neamț.

El a spus că în timp ce se uita la televizor într-o cameră de la mansarda locuinței a observat că din podul locuinței iese fum și a părăsit locuința de unul singur, vorbind cu mama sa la telefon și anunțând-o cu privire la cele întâmplate la locuință.

La fața locului au intervenit două autospeciale din cadrul S.V.S.U Boroaia respectiv două autospeciale pentru stingerea incendiului din cadrul I.S.U. Bucovina-Detașamentul de Pompieri Fălticeni, care au izolat și lichidat incendiul în totalitate, stabilindu-se că sursa probabilă de aprindere a fost generată de un scurtcircuit electric, iar împrejurarea determinantă a constat într-un conductor, cablu electric defect, neizolat coresponzător sau cu izolație deteriorată.

În incendiu au ars acoperișul casei de locuit pe o suprafață de 80 m2, planșeul construit din lemn pe o suprafață de 70 m2 și totodată s-au degradat mai multe bunuri aflate în interiorul locuinței-la nivelul superior.

În urma incendiului au rezultat doar pagube materiale, nu au existat victime omenești, nu a existat risc de propagare a incendiului.