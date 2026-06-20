Incendiu devastator la o gospodărie din Ostra izbucnit de la un scurtciruit electric în adăpostul de animale

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Un incendiu violent a izbucnit în nopatea de vineri spre sâmbătă în jurul orei 00:15, la o gospodărie din localitatea Ostra.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari din Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Suceava, alături de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Ostra și Stulpicani, au intervenit cu șapte autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau puternic la acoperișul locuinței (P+1) și la construcțiile anexe, existând pericol de propagare la vecinătăți. Din fericire, în momentul izbucnirii incendiului nu se afla nimeni în gospodărie, iar evenimentul a fost anunțat la 112 de către vecini.

În incendiu au ars acoperișul casei de locuit pe aproximativ 200 mp și anexele gospodărești (garaj, bucătărie de vară, depozit de furaje, adăpost de animale și foișor) pe o suprafață însumată de circa 300 mp. Au mai ars sau s-au degradat elemente de tâmplărie, mobilier, aparate electrocasnice, materiale textile, furaje și alte bunuri. Din păcate, în incendiu a pierit un porc.

Incendiul a afectat și proprietatea învecinată, unde au ars elemente de tâmplărie, finisaje exterioare și un cablu electric trifazic pe aproximativ 50 de metri. Proprietarul gospodăriei învecinate a suferit arsuri minore la nivelul mâinilor și a primit primul ajutor de la echipajul SMURD, refuzând ulterior transportul la spital.

Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric, generat de un cablu electric defect sau neizolat corespunzător, izbucnit din adăpostul de animale. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 04:30, pompierii reușind să salveze restul casei de locuit și construcțiile învecinate.

În scopul prevenirii altor situații de urgență, pompierii suceveni reamintesc cetățenilor principalele reguli de apărare împotriva incendiilor: verificarea periodică a instalației electrice de către personal autorizat, verificarea cordoanelor de legătură, evitarea suprasolicitării prizelor și interzicerea utilizării instalațiilor electrice improvizate.