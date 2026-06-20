Elev al unui colegiu din Rădăuți, reținut în arest: El a constrâns un coleg de clasă prin violență fizică și psihică să-i de bani

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Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți au reținut un tânăr de 17 ani, din comuna Frătăuții Noi, după ce ar fi constrâns prin violență un coleg de clasă, minor de 16 ani, să îi dea o sumă de bani, în schimbul restituirii telefonului mobil sustras.

Incidentul a avut loc joi, 18 iunie 2026, în jurul orei 09:15, într-o sală de clasă din cadrul Colegiului Tehnic „Regele Ferdinand I” din municipiul Rădăuți.

Potrivit cercetărilor, suspectul l-ar fi prins pe colegul său de clasă cu antebrațul, strângându-l cu putere și creându-i o stare de temere, după care i-ar fi cerut insistent bani. Ulterior, ar fi luat telefonul mobil al adolescentului de pe bancă și, sub amenințări și acte de violență, ar fi obținut suma de 100 de lei, din care și-ar fi însușit 50 de lei, restituindu-i apoi telefonul.

În urma sesizării formulate de elevul agresat, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Rădăuți au demarat cercetări care au condus rapid la identificarea și probarea implicării suspectului. Față de acesta s-a dispus continuarea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie.

Vineri, 19 iunie, procurorii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore, acesta fiind depus la Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor cauzei, urmând ca la finalizarea anchetei să se propună o soluție procedurală.

Poliția reamintește că orice act de violență în mediul școlar este tratat cu maximă fermitate, iar autorii vor răspunde penal, indiferent de vârstă.