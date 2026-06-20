INFORMARE METEO: Vreme călduroasă și caniculă în weekend, urmate de instabilitate atmosferică puternică

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de astăzi, 20 iunie, ora 10:00, până marți, 23 iunie, ora 21:00. Fenomenele vizate sunt vremea călduroasă, local caniculă și disconfort termic accentuat, urmate de instabilitate atmosferică ce va aduce averse torențiale, descărcări electrice și posibilă grindină.

Potrivit meteorologilor, în următoarele zile temperaturile vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării. Maximele termice se vor încadra între 25-26°C pe litoral și 34-36°C în vest și sud-vest. Cele mai ridicate valori sunt așteptate duminică, 21 iunie, când local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi accentuat mai ales sâmbătă în vest, apoi și în sud-vest.

În nord-estul țării, inclusiv în județul Suceava, vremea călduroasă se va menține pe parcursul weekendului, cu temperaturi ce pot atinge și depăși 30-32°C duminică. Disconfortul termic va fi resimțit mai ales de persoanele sensibile, vârstnici și copii.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta astfel:

Duminică și luni (21-22 iunie) : mai ales în vestul țării și în zonele montane (Carpații Occidentali și Meridionali).

: mai ales în vestul țării și în zonele montane (Carpații Occidentali și Meridionali). Marți, 23 iunie: cu precădere în sud, centru și nord-est, deci și în Bucovina.

Se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice puternice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 40-60 km/h), izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor putea atinge 15-20 l/mp, izolat peste 30 l/mp.

Recomandări pentru populație

Meteorologii recomandă precauție sporită în următoarele zile:

Evitați expunerea prelungită la soare între orele 11:00 și 17:00.

Asigurați o hidratare corespunzătoare și purtați haine lejere, de culoare deschisă.

Fiți atenți la fenomenele de instabilitate atmosferică, mai ales marți, 23 iunie, când în județul Suceava sunt posibile averse puternice însoțite de descărcări electrice.

Evitați deplasările în zonele cu risc de alunecări de teren sau inundații locale.