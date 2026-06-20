Procesiunea cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava se va desfășura duminică seara – Programul liturgic detaliat pentru sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, 21 – 24 iunie 2026

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Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava se pregătește să primească zeci de mii de pelerini cu ocazia hramului Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat programul liturgic complet pentru perioada 21-24 iunie 2026, care include slujbe arhierești, procesiuni, privegheri și momente spirituale de excepție.

Sărbătoarea, una dintre cele mai importante ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților , va aduce la Suceava ierarhi de seamă ai Bisericii Ortodoxe Române și va culmina cu o impresionantă Liturghie arhierească în ziua de 24 iunie.

Duminică, 21 iunie – Deschiderea sărbătorii

06:00 – 06:30 – Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou

– Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou 06:30 – 07:00 – Scoaterea în procesiune a moaștelor Sfântului și depunerea lor spre închinare în baldachinul amenajat în incinta mănăstirii

– Scoaterea în procesiune a moaștelor Sfântului și depunerea lor spre închinare în baldachinul amenajat în incinta mănăstirii 07:00 – 08:00 – Miezonoptica și Acatistul Mântuitorului (în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale)

– Miezonoptica și Acatistul Mântuitorului (în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale) 08:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților , dimpreună cu părinții Catedralei (pe scenă)

– Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de , dimpreună cu părinții Catedralei (pe scenă) 15:00 – 18:00 – Ceasul al IX-lea, Vecernia și Paraclisul Sfântului (în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale)

– Ceasul al IX-lea, Vecernia și Paraclisul Sfântului (în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale) 18:00 – 20:30 – „Calea Sfântului” – procesiunea cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou prin municipiul Suceava

Luni, 22 iunie

07:00 – 08:30 – Miezonoptica și Utrenia (în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale)

– Miezonoptica și Utrenia (în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale) 08:30 – 10:30 – Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcop al Covasnei și Harghitei , dimpreună cu părinții Catedralei (pe scenă)

– Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de , dimpreună cu părinții Catedralei (pe scenă) 10:30 – 12:00 – Taina Sfântului Maslu la izvorul Sfântului Ioan cel Nou

– Taina Sfântului Maslu la izvorul Sfântului Ioan cel Nou 16:00 – 17:00 – Paraclisul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou (în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale)

– Paraclisul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou (în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale) 21:00 – 00:00 – Slujba de Priveghere în cinstea Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa (pe scenă)

Marți, 23 iunie

07:00 – 08:30 – Miezonoptica și Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul (în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale)

– Miezonoptica și Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul (în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale) 08:30 – 10:30 – Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților , dimpreună cu părinții Catedralei (pe scenă)

– Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de , dimpreună cu părinții Catedralei (pe scenă) 16:00 – 17:00 – Paraclisul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou (în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale)

– Paraclisul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou (în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale) 18:00 – 19:30 – Concert de muzică bizantină susținut de Grupul Psaltic „Dimitrie Suceveanu” și Corul Academic Byzantion (pe scenă)

– Concert de muzică bizantină susținut de Grupul Psaltic „Dimitrie Suceveanu” și Corul Academic Byzantion (pe scenă) 21:00 – 01:00 – Slujba de Priveghere în cinstea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul dimpreună cu părinții Catedralei (pe scenă)

– Slujba de Priveghere în cinstea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, săvârșită de dimpreună cu părinții Catedralei (pe scenă) 01:00 – 03:00 – Sfânta Liturghie (în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale)

Miercuri, 24 iunie – Ziua hramului

07:00 – 08:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou și Doxologia mare (în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale)

– Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou și Doxologia mare (în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale) 08:00 – 11:00 – Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului , alături de un sobor de înalți ierarhi: IPS Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului , IPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților , PS Ignatie, Episcopul Hușilor , PS Varlaam Ploieșteanul, Episcop-Vicar Patriarhal , PS Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor , PS Nectarie de Bogdania, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului , PS Damaschin Dorneanul , PS Teofil Trotușanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului , dimpreună cu un sobor numeros de preoți și diaconi (pe scenă)

– săvârșită de , alături de un sobor de înalți ierarhi: , , , , , , , , dimpreună cu un sobor numeros de preoți și diaconi (pe scenă) 16:00 – 17:00 – Parastasul Voievozilor la Cetatea de Scaun a Sucevei

– Parastasul Voievozilor la Cetatea de Scaun a Sucevei 18:00 – 22:00 – Slujba de Priveghere în cinstea Sf. Cuv. Elisabeta de la Pasărea (pe scenă)

Moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava vor fi accesibile spre închinare pe tot parcursul acestor zile în baldachinul special amenajat.

Pelerinii sunt sfătuiți să țină cont de măsurile de organizare ale autorităților locale și ale Arhiepiscopiei pentru a se bucura în liniște și siguranță de aceste momente de har.