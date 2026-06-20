Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat a doua ediție a Săptămânii internaționale

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În perioada 2–6 iunie a.c., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a organizat Săptămâna internațională, ediția a doua, un eveniment desfășurat sub titlul Connecting Ideas, Crossing Borders șidedicat cooperării academice internaționale, schimbului de bune practici între specialiști din diverse domenii, dialogului intercultural și dezvoltării parteneriatelor educaționale europene.

Cei peste 30 de participanți – cadre didactice, cercetători, experți și reprezentanți ai universităților partenere din Albania, Cipru, Georgia, Malta, Republica Cehă, Republica Moldova, Suedia și Ucraina – au fost angrenați într-o serie de activități interactive, de cunoaștere și culturale, menite să întărească relațiile existente și să creeze un cadru academic pentru dezvoltarea unor colaborări noi.

Programul Săptămânii internaționale a debutat marți, 2 iunie, cu ceremonia oficială de deschidere, în cadrul căreia cuvântul de bun-venit din partea USV a fost adresat de către conf.univ.dr. Aurelian Rotaru, prorector cu activitatea științifică. De moderarea evenimentului și de coordonarea activităților care au urmat pe tot parcursul săptămânii s-au ocupat lector.univ.dr. Marcela Șlusarciuc, coordonator al Serviciului de relații internaționale și afaceri europene, și conf.univ.dr. Angela Albu, coordonator Erasmus+ în cadrul Facultății de Economie, Administrație și Afaceri.

În cadrul turului de campus organizat pentru oaspeții USV, aceștia au vizitat diverse spații și laboratoare relevante pentru activitatea comunității academice sucevene, fiind angrenați în discuții, sesiuni de întrebări și răspunsuri, cu implicarea prof.univ.dr. Mircea Oroian, decanul Facultății de Inginerie Alimentară, prof.univ.dr. Andrei Lobiuc, prodecan al Facultății de Medicină și Științe Biologice, lector.univ.dr. Gabriel Cramariuc, coordonator al Centrului Metaversity & Campus Virtual USV. Un moment deosebit pentru componenta de networking l-a constituit organizarea unui târg educațional „Educational Fair – Meet & Mingle”, dedicat prezentării universităților participante, consolidării relațiilor interuniversitare și promovării dialogului intercultural. Acest eveniment a beneficiat de prezența prof.univ.dr. Ștefan Purici, prorector cu imaginea universității, relații internaționale și dezvoltare europeană.

De asemenea, pe parcursul săptămânii, participanții au luat parte la ateliere de lucru, sesiuni interactive și activități academice axate pe teme actuale precum cooperarea transfrontalieră, sănătatea mentală în contexte provocatoare, democrația contemporană, diversitatea culturală și internaționalizarea învățământului superior, moderate de prof.univ.dr. Gheorghe Onișoru (Facultatea de Istorie, Geografie și Științe Sociale), lector.univ.dr. Marcela Șlusarciuc (Facultatea de Istorie, Geografie și Științe Sociale) și lector.univ.dr. Andreea Ursu (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației).

Programul a inclus și evenimente internaționale organizate în paralel, printre care: NEO Entrepreneurship Conference, organizat în cadrul alianței universitare europene NEOLAiA, cu participarea partenerilor din pachetul de activități dedicat antreprenoriatului, coordonat de prof.univ.dr. Carmen Năstase, International Economic Conference: Challenges and Opportunities for a Sustainable Development, organizat de Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri, International Forum on Democracy and Public Decision, organizat de Facultatea de Istorie, Geografie și Științe Sociale.

Totodată, participanții au avut ocazia să descopere patrimoniul cultural și tradițiile Bucovinei prin experiențe culturale ghidate și vizite locale dedicate promovării valorilor culturale și turistice ale regiunii.