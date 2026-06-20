Un șofer fără permis care a scăpat de urmărirea poliției pe drumurile din Rădăuți și Frătăuții Vechi a fost identificat și apoi reținut în arest

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Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți au reținut un bărbat care a condus un autoturism Audi pe drumurile publice din zona Rădăuți și Frătăuții Vechi, deși nu deținea permis de conducere valabil. Incidentul a dus la o urmărire pe mai mulți kilometri, însă polițiștii nu au folosit armamentul din dotare pentru a evita rănirea altor persoane.

Evenimentul s-a petrecut sâmbătă, 14 iunie 2026, în intervalul orar 20:08 – 20:43.

Echipajul de poliție a observat autoturismul marca Audi, de culoare gri, cu număr de înmatriculare de Bistrița Năsăud și a pornit în urmărire pe raza municipiului Rădăuți și a comunei Frătăuții Vechi. După mai mulți kilometri, vehiculul a fost pierdut din raza vizuală.

Imediat după incident, la nivelul Poliției Municipiului Rădăuți s-a constituit o echipă operativă. Polițiștii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere video din zonă, au audiat martori și au efectuat investigații suplimentare. În urma acestor demersuri, s-a stabilit identitatea conducătorului auto.

Față de suspect s-a dispus în data de vineri, 19 iunie, începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Având în vedere și antecedentele penale ale bărbatului, care se afla în termenul de reabilitare judecătorească, procurorii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore. Suspectul a fost transportat la Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.