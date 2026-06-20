Ucraineancă beată la volanul unui Audi Q7, depistată după ce a făcut accident în Dornești, iar autoturismul a sesizat Poliția prin E-Call

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O femeie cu cetățenie ucraineană a fost implicată într-un accident rutier în comuna Dornești, după ce a pierdut controlul volanului și a părăsit carosabilul. Polițiștii au constatat că șoferița se afla sub influența alcoolului.

Evenimentul s-a produs în noaptea de 19 spre 20 iunie 2026, în jurul orei 03:56, pe DN 17A, în zona centrală a comunei Dornești. Autoturismul marca Audi Q7, înmatriculat în Ucraina, a ieșit de pe șosea, a intrat în șanțul lateral și a lovit un cap de pod, suferind avarii la partea frontală și laterală dreaptă.

La volan se afla o cetățeană ucraineană, care a fost identificată de polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea, sosiți la fața locului după o sesizare primită prin SNUAU 112 via sistemul E-call.

Șoferița a declarat că, în cursul serii precedente, a avut un conflict verbal cu soțul său, care locuiește în municipiul Rădăuți, motiv pentru care a decis să plece spre Ucraina. În timp ce conducea din direcția Rădăuți spre Siret, a pierdut controlul autoturismului.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat. Femeia a fost transportată la Spitalul Municipal Rădăuți pentru recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Femeia a precizat că nu a fost victima vreunei infracțiuni în contextul conflictului familial și nu a dorit emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului.